Rugby: Giacobazzi espugna Colorno

Rugby Colorno-Giacobazzi Modena Rugby 1965 27-28Marcature: 7’ meta Mengoni, 10’ cp Michelini, 12’ meta Terzi tr Pasini, 27’ meta Musajo tr Michelini, 31’ cp Michelini, 37’ cp Pasini, 40’ meta Musajo; 54’ cp Pasini, 59’ cp Pasini, 67’ cp Pasini, 73’ cp Michelini, 77’ cp Pasini, 80’ meta Malisano tr Michelini.Rugby Colorno: Pasini; Manfrini, Mengoni, Terzi, Gorni; Cantoni, Modoni; Agnelli,Ballocchi, Caldara; Morelli, Giusti; Silla, Gavioli, Filice. A disposizione: Castelli, Bettinelli, Lodi, Pacchini, Moore, Almagno, Canni. All. Mey.Giacobazzi Modena: Mazzi; Pianigiani (55’ Pagliai), Orlandi, Malagoli, Trotta (55’ Incerti); Michelini, Petti; Debortoli, Carta (72’ Rodriguez), Flores (75’ Operoso); Tarantini, Venturelli M.

; Malisano, Musajo, Morelli (41’ Ori) (non entrati: Zanni, Fumagalli). All. Guareschi.

Arbitro: Vincenzo Tomaciello (Brescia).

Note: Espulso: doppio giallo al 56’ e al 76’ Ori (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo:15-18. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 4, Rugby Colorno 1.



La partita

Partenza lanciata dei padroni di casa: il gioco alla mano di Colorno è efficace, i biancorossi muovono il pallone velocemente e rompono l’equilibrio con la meta di Mengoni. Giacobazzi accorcia dalla piazzola con l’apertura Michelini, ma Colorno risponde subito con la seconda meta di giornata firmata da Terzi. Modena fatica nelle fasi di conquista e non riesce ad innescare le sue frecce, così per Colorno è facile gestire il vantaggio iniziale. La prima spallata all’incontro lo dà la mischia modenese, che avanza per oltre 20 metri e con Musajo mette a segno la prima meta biancoverdeblù.



Prese le misure sull’avversario, il Giacobazzi aumenta i giri del motore e grazie al piede di capitan Michelini si porta avanti nel punteggio.

L’estremo permense Pasini piazza da cinquanta metri e sigla il controsorpasso, ma prima del cambio di campo una rolling maul perfettamente eseguita dagli avanti e finalizzata da Musajo (9 mete su 8 partite giocate in stagione per lui) riporta avanti il Giacobazzi.



Modena riparte all’arrembaggio, staziona nella metà campo avversaria, però senza sfondare e alla prima sortita in attacco Colorno pareggia i conti con un piazzato di Pasini. L’organizzazione e la disciplina del primo tempo del Giacobazzi viene meno nella ripresa: in tre minuti Modena resta con un uomo in meno per il giallo a Ori e Colorno mette la testa avanti grazie al quarto calcio di Pasini in mezzo ai pali. Ancora l’estremo biancorosso allunga dalla piazzola al 67’ e per Modena si fa dura, e la situazione non migliora quando Ori riceve il secondo giallo, lasciando i suoi in 14 per le battute finali. Il botta e risposta dalla piazzola tra Michelini e Pasini lascia inalterato il divario a 3 minuti dall’80’. L’ultimo assalto è quello decisivo: il Giacobazzi si affida alla mischia e fa bene, perché dopo una serie di pick and go, il pacchetto sfonda e trova la meta con Malisano. L’ovale della vittoria è affidato a capitan Michelini, che non fallisce e regala un sereno Natale al popolo biancoverdeblù.Sondrio-Rovato 32-25 (5-2), Bergamo-Pieve 33-30 (5-2), Brixia-Botticino 43-14 (5-0), Lyons-Bologna Rugby 13-13 (2-2), Colorno-Giacobazzi Modena 27-28 (1-4).Brixia 34, Giacobazzi Modena 29, Bologna Rugby 26, Bergamo 25, Colorno 19, Lyons 18, Sondrio 17, Botticino 16, Rovato, Pieve 15.Prossimo turno, 9° turno (19/01/2025): Giacobazzi Modena-Sondrio, Botticino-Bergamo, Rovato-Lyons, Pieve-Brixia, Bologna Rugby-Colorno.