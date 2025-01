Rugby: Giacobazzi inarrestabile, Collegarola inespugnabile

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giacobazzi Modena Rugby 1965 37-13Marcature: 11’ meta Esposito, 16’ meta Ciapponi tr Grillotti, 40’ cp Grillotti; 41’ meta Orlandi, 45’ meta Trotta, 49’ cp Grillotti, 52’ meta Rodriguez, 61’ meta Petti tr Mazzi, 65’ meta Malagoli, 69’ meta Rodriguez.Giacobazzi Modena: Pagliai; Pianigiani (62’ Lanzillo), Mazzi, Orlandi, Trotta (53’ Petti); Michelini (41’ Malagoli), Esposito; Debortoli (55’ Flores), Carta, Tarantini (62’ Operoso); Venturelli L. (41’ Rodriguez), Venturelli M.; Malisano, Musajo, Ori (46’ Morelli). (a disposizione: Operoso, Lanzillo). All. Guareschi.Rugby Sondrio: Mazza; Colombini S., Del Dosso, Lawlor, Rizzi; Grillotti, Schenatti; Moretti, Volonté, De Simone; Turcato, Stefanetti; Parolini, Ciapponi, Nanotti (a disposizione: Piccolo, Colombini A.,Seghezzi, Clementi, Catalani, De Martino, Bombardieri). All. Zanichelli.Arbitro: Simone Sironi (Roma).Note: Ammoniti 67’ Volonté (Sondrio). Risultato primo tempo:5-10. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Sondrio 0.

Anno nuovo, stesso Giacobazzi, insuperabile tra le mura amiche dello stadio Zanetti. I biancoverdeblù regalano un tempo al Sondrio, poi ribaltano la sfida con sei mete nei secondi 40 minuti e inaugurano il 2025 con una vittoria piena per 37-13, che vale il secondo posto in classifica al giro di boa del campionato.La prima spallata al match la dà la mischia modenese al minuto 11: la maul degli avanti biancoverdeblù macina metri e il Sondrio si fa trovare impreparato sull’uscita di Esposito. Gli ospiti reagiscono allo svantaggio e 5 minuti dopo ribaltano la gara con la meta di Ciapponi trasformata da Grillotti. Nel primo tempo è un Modena pigro, che fatica a costruire anche per qualche errore di troppo nella trasmissione dell’ovale.

Nel finale di tempo Sondrio ha l’occasione per allungare dalla piazzola e la sfrutta con l’apertura Grillotti: si va a riposo sul 10-5 per i valtellinesi.Tutto un altro Giacobazzi nella ripresa. La squadra di coach Guareschi approccia con ferocia il secondo tempo e in 5 minuti colpisce due volte, prima con Orlandi, che finalizza una bella azione alla mano orchestrata dai trequarti, poi con Trotta, che vince lo sprint con il diretto avversario e raccoglie per primo l’ovale calciato da Esposito. Ancora un piazzato di Grillotti tiene Sondrio a contatto, poi nell’ultima mezz’ora il Giacobazzi accelera e si prende il match. Al minuto 12’ il pacchetto modenese mostra i muscoli e mette Rodriguez nelle condizioni di segnare la meta del bonus, poi da touche sui 5 metri dalla destra Modena sceglie di muovere l’ovale e cambiare versante, arrivando fino a Petti, che segna senza opposizione. Alla trasformazione si presenta Mazzi, che mette a referto l’unica conversione di giornata. Coach Guareschi concede spazio a tutti gli uomini della panchina, tra cui Filippo Lanzillo, che fa il suo esordio in Prima squadra. La sfida sembra ormai indirizzata, ma i biancoverdeblù non si accontentano e segnano con Malagoli e ancora con Rodriguez, fissando il tabellone sul 37-13.Sette vittorie, 34 punti e zero sconfitte interne è il bilancio del girone d’andata del Giacobazzi, che domenica prossima ospita a Collegarola il Botticino con l’obiettivo di riscattare il ko subito nell’esordio stagionale.Serie B, girone 2 – risultati 9° turno: Giacobazzi Modena-Sondrio 37-13 (5-0), Botticino-Bergamo 10-31 (0-5), Rovato-Lyons 20-17 (4-1), Pieve-Brixia 12-36 (0-5), Bologna Rugby-Colorno 28-14 (4-0).Classifica: Brixia 39, Giacobazzi Modena 34, Bologna Rugby, Bergamo 30, Colorno, Lyons e Rovato 19, Sondrio 17, Botticino 16, Pieve 15.Prossimo turno, 10° turno (26/01/2025): Bologna Rugby-Sondrio, Rovato-Bergamo, Giacobazzi Modena-Botticino, Pieve-Lyons, Colorno-Brixia.Foto: Sara Bonfiglioli