Rugby: Giacobazzi, successo in rimonta a Pieve

Rugby Pieve-Giacobazzi Modena Rugby 1965 22-24

Marcature: 2’ cp Govoni, 11’ cp Michelini, 18’ meta Pondrelli tr Govoni, 22’ cp Michelini, 38’ meta Accorsi P. tr Govoni, 40’ cp Michelini; 50’ meta Rodriguez, 65’ meta Musajo tr Michelini, 70’ meta Serra, 78’ cp Michelini.

Rugby Pieve: Cevolani; Tassinari D., Dal Pozzo, Aleotti, Marchesini; Govoni, Accorsi P.; Cocchiarella, Tassinari G., Pondrelli; Balsemin, Preda; Lindelli, Cassani, Levorato. A disposizione: Guerzoni, Guandalini, Ravazza, Taddia, Serra, Marzocchi, Roncarati. All. Balboni.

Giacobazzi Modena: Mazzi; Pianigiani, Orlandi, Malagoli, Petti (60' Pergola); Michelini, Esposito; Debortoli (48’ Rodriguez), Carta, Flores (71’ Zanni); Venturelli L.

(37’ Tarantini), Venturelli M.; Malisano, Musajo, Ori (71’ Morselli). Non entrati: Pergola, Fumagalli, Lanzillo. All. Guareschi.



Arbitro: Dario Marzetta (Brescia).Note: Ammoniti: 14’ Ori (Giacobazzi Modena), 45’ Flores (Giacobazzi Modena), 49’ Balsemin (Pieve), 63’ Lindelli (Pieve). Risultato primo tempo: 17-9. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 4, Pieve 1.Ancora una partenza in salita per Modena, subito sotto per un piazzato dell’apertura pievese Govoni, ma il pari arriva al 10’ sempre dalla piazzola con Michelini. Le squadre si studiano nel primo quarto d’ora, poi Pieve prende il largo, quando il Giacobazzi resta con un uomo in meno (giallo a Ori). Al minuto 18 la prima meta del match è dei padroni di casa: la difesa biancoverdeblù si fa trovare impreparata in touche e Pondrelli la punisce. Il XV di coach Guareschi accorcia poco dopo con un piazzato di Michelini, ma la svolta non arriva.

Nel finale di frazione il Giacobazzi accelera e il Pieve segna: Accorsi recupera l’ovale da una touche in favore di Modena e mette la firma sulla seconda meta del match. Prima del cambio di campo ancora Michelini trova i pali e fa andare i suoi a riposo sul 17-9.

Inferiorità numerica anche a inizio ripresa per il giallo a Flores, subito pareggiata dal cartellino dello stesso colore a Balsemin. A rimettere in carreggiata il Giacobazzi ci pensa la mischia: drive da 5 metri e il neoentrato Rodriguez riduce le distanze. Col passare dei minuti il Modena alza il ritmo e la pressione, raggiungendo per la prima volta il vantaggio al 25’ ancora grazie al lavoro degli avanti: la spinta modenese da una mischia sui 5 metri ha successo e Musajo mette la sua firma nel tabellino. Giacobazzi per la prima volta avanti nel match e Michelini allunga con la trasformazione: 21-17. La pratica sembra archiviata e invece Pieve la ribalta con la meta di Serra a 10 dalla fine. Coach Guareschi attinge dalla panchina, dando spazio a Zanni e Maurizio Morselli, all’esordio in Prima squadra. L’ultima occasione capita sul piede di capitan Michelini, che a due minuti dall’80’ si presenta sulla piazzola a 30 metri in posizione centrale dall’acca. Il calcio del numero 10 fa centro e il Giacobazzi può festeggiare per la prima volta lontano da Collegarola.



Serie B, girone 2 – risultati 5° turno: Bergamo-Sondrio 47-15 (5-0), Botticino-Colorno 42-31 (5-2), Brixia-Lyons 22-13 (4-0), Bologna Rugby-Rovato 38-31 (5-2), Pieve-Giacobazzi Modena 22-24 (1-4).



Bologna Rugby 23, Brixia 20, Bergamo 18, Giacobazzi Modena 15, Rovato 12, Lyons 10, Colorno, Botticino 9, Pieve 8, Sondrio 6.Prossimo turno, 6° turno (01/12/2024): Sondrio-Botticino, Lyons-Bergamo, Giacobazzi Modena-Rovato, Brixia-Bologna Rugby, Colorno-Pieve.

Foto: archivio