Rugby: il Giacobazzi cade nello scontro diretto a Colorno

Il Giacobazzi cade a Colorno e si allontana dalla vetta della classifica. Al campo Maini i Barbari del Po non lasciano scampo ai biancoverdeblù, che perdono 38-10 e incassano la terza sconfitta stagionale.



Il tabellino



Colorno Rugby B-Giacobazzi Modena Rugby 1965 38-10



Marcature: 3’ cp Michelini, 11’ meta Canni tr Cantoni, 15’ meta Corona tr Cantoni, 22’ meta Nisica, 40’ meta Travaglini; 41’ meta Paglia tr Cantoni, 55’ meta Mordacci tr Cantoni, 62’ meta di Operoso tr Michelini.



Colorno Rugby B: Travaglini; Canni, Paglia, Terzi, Corona; Cantoni, Augello; Mey, Cachan, Mordacci; Roldan, Giusti; Bettinelli, Nisica, Castelli. A disposizione: Fusi, Brambilla, Agnelli G., Corazza, Balocchi, Modoni, Agnelli E. All. Bettati.



Giacobazzi Modena: Mazzi; Trotta, Assandri, Orlandi (63’ Pergola), Cevolani (54’ Petti); Michelini, Esposito (54’ Messora); Musajo, Tarantini (58’ Venturelli L.), Biolchini (70’ Milzani); Venturelli M., Bellei (41’ Operoso); Malisano, Rodriguez (46’ Rizzi), Ori. All. Rovina.



Arbitro: Simone Sironi (Roma).



Note: Espulso: 53’ Assandri (Giacobazzi Modena).



Ammoniti: 20’ Ori (Giacobazzi Modena), 23’ Malisano (Giacobazzi Modena), 32’ Corona (Colorno B). Risultato primo tempo: 24-3. Punti conquistati in classifica: Colorno B 5, Giacobazzi 0.



La gara

Nel primo tempo il Giacobazzi comincia bene, per poi spegnersi alla distanza. Nei primi cinque minuti capitan Michelini si presenta due volte alla piazzola: buona la prima, corta la seconda e Modena avanti 3-0. La svolta dell’incontro è la meta di Canni, che sfrutta il buco di Mey e chiude l’azione alla bandierina, portando avanti i padroni di casa. I biancoverdebIù accusano il colpo e inizia un quarto d’ora di grande sofferenza, con i Barbari del Po a premere forte sull’acceleratore. Le mete di Corona e di Nisica indirizzano la gara verso Colorno, mentre per il Giacobazzi si fa ancora più dura quando rimane con due uomini in meno per i gialli a Ori e Malisano.



Modena ci mette l’orgoglio, supera il momento più critico e rialza la testa nei dieci minuti finali, forte anche dell’uomo in più per la temporanea espulsione di Corona per placcaggio alto. Gli uomini di coach Rovina ci provano e in un paio di occasioni vanno vicino alla marcatura, ma Colorno chiude la saracinesca e sventa la minaccia. Nel finale di tempo i padroni di casa si rituffano in attacco e trovano addirittura il punto bonus grazie alla meta di Travaglini.



I secondi 40 minuti iniziano come peggio non si potrebbe per Modena: alla prima occasione è Paglia a firmare il pokerissimo per la squadra parmense, annullando ogni velleità di rimonta del Giacobazzi. I biancoverdeblù non trovano soluzioni alternative, mentre Colorno continua a giocare con ritmo e intensità. Col passare dei minuti cala la lucidità e cresce il nervosismo e a farne le spese è Assandri, che si vede sventolare un cartellino rosso dall’arbitro Sironi quando al fischio finale manca quasi mezz’ora. I padroni di casa arrotondano con Mordacci, poi è Operoso a mettere la firma sull’unica meta di giornata del Giacobazzi, convertita da Michelini. Nell’ultimo quarto d’ora succede poco, con i Barbari ormai in gestione e Modena troppo stanco e sfiduciato per metterli in difficoltà.



Il 38-10 finale premia un Colorno che ha dimostrato sul campo la propria superiorità, mentre il Giacobazzi paga a caro prezzo la prima sconfitta del 2024, scivolando al quarto posto in classifica.



Gli altri risultati

Serie B, girone 2 – risultati 14° turno: Cus Siena-Romagna 10-98 (0-5), Jesi-Pieve 3-30 (0-5), Highlanders Formigine-Bologna Rugby 8-57 (0-5), Colorno B-Giacobazzi Modena 38-10 (5-0), Firenze-UR San Benedetto 24-34 (1-5), Lions Amaranto-Gubbio 38-11 (5-0).



Classifica: Romagna 67, Colorno B 57, Bologna Rugby 55, Giacobazzi Modena 52, UR San Benedetto 39, Rugby Pieve 34, Jesi 30, Cus Siena 24, Gubbio 23, Lions Amaranto 20, Firenze 14, Highlanders Formigine 8.



Prossimo turno, 15° turno (25 febbraio): Romagna-Jesi, Pieve-Cus Siena, Bologna Rugby-Colorno B, Giacobazzi Modena-Highlanders Formigine, Gubbio-Firenze, UR San Benedetto-Lions Amaranto.