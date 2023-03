Rugby: il Giacobazzi espugna San Benedetto e torna secondo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Tabellino:



Unione Rugby San Benedetto-Giacobazzi Modena Rugby 1965 10-43



Marcature: 2’ cp Michelini, 5’ meta Palavezzati tr Di Bartolomeo, 19’ meta Venturelli M., 26’ meta Carta tr Michelini, 32’ meta Flores tr Michelini, 40’ cp Di Bartolomeo; 59’ meta Operoso tr Michelini, 67’ meta Operoso tr Michelini, 72’ meta Assandri tr Michelini.



UR San Benedetto: Vaccari; Castelletti, Palavezzati, Pellei, Fioretti; Di Bartolomeo, Alesiani; Alemanno, Paoloni, Gianfreda; Narducci, Del Prete; Di Marcantonio, Muratore, Zazzetta. A disposizione: Tallé, Coppa, Fagnani, Scarpantonio, Perna, Ghidini, Tosti. All. Laurenzi.



Giacobazzi Modena: Trotta (68’ Pilati); Petti (54’ Draghicchio), Assandri, Orlandi, Pianigiani; Michelini, Esposito (73’ Picheo); Debortoli, Flores (73’ Biolchini), Carta; Venturelli M., Bellei M. (68’ Stachezzini); Milzani (41’ Malisano), Operoso, Morelli (68’ Effah). All. Rovina.



Arbitro: Kevin Gargamelli (Pesaro e Urbino).



Note: Risultato primo tempo: 10-22. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, UR San Benedetto 0.



La Cronaca

Il Giacobazzi vince anche a San Benedetto del Tronto e torna al secondo posto in classifica, due mesi dopo lo scontro diretto con Florentia. Un Modena cinico e organizzato, poco attento alla forma e tanto alla sostanza, lascia un quarto d’ora di illusione all’Unione, prima di infilare tre mete per tempo, chiudere la contesa con un netto 43-10 e conquistare il bottino pieno che lo fanno diventare la principale antagonista del Viadana capolista.



Coach Rovina replica in trequarti la formazione di Livorno, mentre in mischia ritrova Carta in terza linea e in prima inserisce Milzani per Malisano. Un piazzato di Michelini apre le danze dopo nemmeno due minuti di gioco, antipasto di una giornata da manuale del piazzatore per il capitano con 6 centri su 7 tentativi, poi è il San Benedetto a muovere il punteggio con la prima meta di giornata firmata da Palavezzati e trasformata da Di Bartolomeo.



Seguono alcuni minuti di buio per il Giacobazzi, che si scuote solo al 19’ dopo la prima meta firmata da Marco Venturelli, al termine di un’azione tanto confusa quanto efficace condotta dalla mischia. È il punto di non ritorno del match e a rimettere in carreggiata i geminiani ci pensano ancora una volta gli avanti con due drive in fotocopia chiusi da Carta e Flores, prima della punizione di Di Bartolomeo che chiude la frazione sul 22-10 per Modena.



Nella prima parte del secondo tempo i biancoverdeblù gestiscono senza piazzare l’affondo decisivo e la partita perde di ritmo, fino al doppio colpo del ko sferrato da Christian Operoso, finalizzatore di una mischia ancora una volta in giornata di grazia. Due mete sulla falsariga di quelle già viste nella prima frazione che mettono in ghiaccio il risultato e annullano ogni velleità di rimonta dei padroni di casa. Nel quarto d’ora finale c’è spazio per il debutto in Prima squadra dell’Under 19 Alessandro Biolchini e per l’esordio stagionale di Simone Stachezzini, fino alla meta di Rocco Assandri trasformata da capitan Michelini, che sigilla la quinta vittoria consecutiva del Giacobazzi.





La prossima

18° turno (02/04/2023): Giacobazzi Modena-Firenze, Florentia-Imola, Lions Amaranto-UR San Benedetto, Highlanders Formigine-Cus Siena, Bologna Rugby-Jesi. Riposa: Viadana B.



Domenica prossima a Collegarola arriva il Firenze e per il XV di coach Rovina c’è una doppia opportunità da cogliere: consolidare il secondo posto in classifica prima della sosta pasquale e mettere pressione alla capolista Viadana, che osserverà il turno di riposo.



Gli altri risultati

Serie B (girone 2), risultati 17° turno: Firenze-Highlanders Formigine 53-0 (5-0), Imola-Bologna Rugby 17-27 (0-5), UR San Benedetto-Giacobazzi Modena 10-43 (0-5), Cus Siena-Lions Amaranto 17-22 (1-4), Viadana B-Florentia 44-16 (5-0). Riposa: Jesi.



Classifica:

Viadana B 75, Giacobazzi Modena 68, Florentia 66, Bologna Rugby 54, Firenze 50, Jesi 26, UR Highlanders Formigine 21, San Benedetto, Lions Amaranto 20, Cus Siena 17, Imola 7.



Foto di Sara Bonfiglioli