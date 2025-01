Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Botticino Rugby Union 10-7

Marcature: 12’ meta Carta tr Michelini, 31’ cp Michelini; 45’ meta Altamirano tr Cerchiaro.

Giacobazzi Modena: Pagliai; Pianigiani, Mazzi, Malagoli, Trotta (66’ Fumagalli); Michelini (56’ Pergola), Esposito; Musajo, Carta (73’ Operoso), Flores (51’ Bellei M.); Venturelli L. (73’ Ferrari), Venturelli M.; Malisano, Rodriguez (41’ Tarantini), Ori (41’ Morelli). All. Guareschi.

Botticino Rugby: Musatti; Ferrari, Mainardi, Busi V., Bandera; Cerchiaro, Noventa; Ragnoli, Bodei, Chiarini; Biancardi, Scanferla; Florio, Altamirano, Bettoni. A disposizione: Tonni, Busi D., Arici, Margoni C., Savoldelli, Bertaglio, Arrighetti. All. Filippini e Nicol.

Arbitro: Botti (Parma).Note: Espulso: 82’ Mainardi (Botticino). Ammoniti: 50’ Carta (Giacobazzi Modena), 62’ Venturelli L. (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo: 10-0. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 4, Botticino 1.

Una meta, un piazzato e una grande difesa sono sufficienti al Giacobazzi per incassare la settima vittoria consecutiva e accorciare le distanze dal Brixia capolista. Collegarola rimane tabù per le avversarie di Modena, che sul suo campo ha raccolto solo vittorie fin qui. Questa volta a farne le spese è stato un ottimo Botticino, che dopo aver battuto i biancoverdeblù all’andata, si conferma squadra solida e organizzata anche al ritorno, anche se il risultato finale di 10-7 premia capitan Michelini e compagni.

L’equilibrio dei primi minuti è rotto al minuto 12 dalla meta di Carta, che trova il buco nella linea bresciana e porta avanti il Giacobazzi al primo affondo del match. Michelini dalla piazzola completa l’opera e fissa il parziale sul 7-0.

Il vantaggio non cambia il copione di una gara bloccata e molto spezzettata, con tanti errori da una parte e dall’altra. Gli ospiti se la giocano alla pari, Modena domina il campo, ma fatica più del solito nelle fasi di conquista. Così alla mezz’ora capitan Michelini sceglie i pali per aumentare il divario e la scelta paga: 10-0. Nel finale il Botticino ha l’occasione per riaprirla da una touche dai cinque metri, ma Modena chiude la porta grazie all’ottima fase difensiva.

Nella ripresa si attende un Giacobazzi più vivace e invece sono gli ospiti a colpire dopo soli 5 minuti con una meta di mischia firmata dal tallonatore Altamirano e trasformata dall’apertura Cerchiaro. Gli uomini di Guareschi si ributtano in avanti, ma devono cambiare i loro piani per l’inferiorità numerica durata metà tempo, per i cartellini gialli mostrati in sequenza a Carta e Luca Venturelli.Botticino non riesce a creare pericoli, anzi le migliori occasioni per muovere il punteggio capitano ancora a Modena, ma i tentativi di Esposito dalla piazzola non centrano i pali. Negli ultimi 10 minuti c’è spazio anche per il classe 2006 Emanuele Ferrari, al debutto con la Prima squadra. Nel finale ci prova anche Mazzi, ma il suo calcio da 40 metri va corto, poi arriva anche un rosso per il centro bresciano Mainardi, quando ormai scorrono i titoli di coda.Il Giacobazzi esulta ancora una volta davanti al suo pubblico e, in virtù dello stop di Brixia a Colorno, vede un po’ più vicina la vetta della classifica.Bologna Rugby-Sondrio 36-0 (5-0), Rovato-Bergamo 30-33 (1-5), Giacobazzi Modena-Botticino 10-7 (4-1), Pieve-Lyons 0-20 (0-5), Colorno-Brixia 22-15 (4-1).

Brixia 40, Giacobazzi Modena 38, Bologna Rugby, Bergamo 35, Lyons 24 Colorno 23, Rovato 20, Sondrio, Botticino 17, Pieve 15.

11° (02/02/2025): Sondrio-Colorno, Bergamo-Bologna, Botticino-Pieve, Lyons-Giacobazzi Modena, Brixia-Rovato.