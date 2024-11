Rugby: importante vittoria casalinga per il Giacobazzi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Rugby Bergamo 32-28

Marcature: 9’ meta Cocca tr Bonetti,16’ meta Orlandi tr Michelini, 35’ meta Malisano tr Michelini, 38’ meta Venturelli L., 40’ meta Rosa tr Spilotros; 46’ meta Musajo tr Michelini, 66’ cp Michelini, 69’ meta Allas De Beni tr Spilotros, 72’ meta Spilotros tr Spilotros, 80’ cp Michelini.

Giacobazzi Modena: Mazzi; Pianigiani (60’ Pergola), Orlandi (80’ Pagliai), Malagoli, Petti (49’ Esposito); Michelini, Messora; Flores (51’ Bergonzini, 73’ Morelli), Carta, Operoso (41’ Tarantini); Venturelli L. (68’ Rodriguez), Venturelli M.; Malisano, Musajo, Morelli (41’ Bergonzini). All. Guareschi.

Rugby Bergamo: Bonetti; Cocca, Gaffuri, Allas De Beni, Nava; Rosa, Spilotros; Cavenago, Sehou Abalo , Gigante; Nodari, Guiniot; Zenoni, Bettoni, Bosco. A disposizione: Loda, Plevani, Scarsi, Rota, Spreafico, Biggi, Ambrosioni. All. Pastormerlo.

Arbitro: Gianluca Farinelli (Reggio Emilia).

Note: Risultato primo tempo: 19-14. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Bergamo 2.

Ospiti più intraprendenti in avvio e meritatamente in vantaggio al 9’ con la meta di Cocca. Il Giacobazzi cresce alla distanza, la mischia inizia a trovare le contromisure e alla prima discesa ecco il pari, dopo un’azione insistita nei 5 metri conclusa da Orlandi e la facile trasformazione di Michelini per il 7-7. Nel primo quarto di gara è ancora Bergamo a tenere in mano il gioco, Bonetti fallisce dalla piazzola l’occasione del nuovo vantaggio, poi dalla mezz’ora sale in cattedra il Modena, che negli ultimi 5 minuti passa all’incasso grazie al grande lavoro della mischia, prima con Malisano, che va in meta dopo una lunga serie di pick and go, poi con un drive finalizzato da Luca Venturelli.

Nell’ultima azione del primo tempo Bergamo sorprende la difesa con Rosa e accorcia le distanze: 19-14.

Il Giacobazzi torna in campo con il giusto atteggiamento e al 6’ approfitta di un errore su calcio di ripartenza degli orobici per allungare con Musajo, che cala il poker e porta già il bonus mete ai suoi. Nella fase centrale della ripresa Modena domina senza concretizzare, mentre Bergamo sembra accusare anche mentalmente la rocambolesca meta subita. Al minuto 26 Modena sceglie i pali per mettere in ghiaccio la vittoria e Michelini dalla piazzola non sbaglia: 29-14. Gli ospiti si ributtano in attacco, per provare a riaprire la gara o almeno andare a bonus, e l’impresa riesce grazie a due mete trasformate nel giro di tre minuti: a 5 minuti dal termine il Giacobazzi si trova a difendere una sola lunghezza di vantaggio. Spinto dal pubblico di casa, rinforzato dalla presenza della squadra Old francese dell’Union Sportive des Cheminots de France – rimasta a Collegarola dopo il torneo organizzato venerdì scorso dai Veterans modenesi –, il XV biancoverdeblù non sbaglia più niente e chiude la contesa con un piazzato dentro ai pali di Michelini, a fissare il tabellone sul 32-28.



Sondrio-Brixia 35-32 (5-2), Giacobazzi Modena-Bergamo 32-28 (5-2), Rovato-Botticino 23-5 (4-0), Colorno-Lyons 19-8 (4-0), Bologna Rugby-Pieve 35-15 (5-0).

Bologna Rugby 18, Brixia 16, Bergamo 12, Giacobazzi Modena 11, Rovato, Lyons 10, Pieve 7, Sondrio 6, Botticino 5, Colorno 4.

Bergamo-Sondrio, Botticino-Colorno, Brixia-Lyons, Bologna Rugby-Rovato, Pieve-Giacobazzi Modena.