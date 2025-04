Rugby Modena, nell’ultima stagionale un ko che non fa male

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Giacobazzi chiude la stagione della promozione in serie A con una sconfitta indolore. Una meta tecnica subita nell’ultima azione della partita e del campionato costa il ko agli uomini di Guareschi col Sondrio.

Tra infortuni e assenze, è un quindici inedito e giovanissimo quello schierato da coach Guareschi in Valtellina, con Luca Venturelli capitano di giornata per la contemporanea assenza di Michelini e Marco Venturelli, entrambi in panchina.

Partenza lenta per entrambe le squadre, con Sondrio più vivace e Modena sempre attento in difesa. Dopo un primo quarto d’ora senza squilli, il Giacobazzi mette la testa avanti poco prima di metà tempo con la specialità della casa, una meta da drive finalizzata da Operoso.

Avanti nel punteggio, i biancoverdeblù prendono in mano il gioco e nel giro di 10 minuti allungano, prima con l’apertura Zerbini, piazzatore di giornata, poi con un’altra meta in drive firmata dal solito Rodriguez. Botta e risposta nel finale di tempo: Sondrio accorcia con la meta di Ciapponi trasformata da Grillotti, poi è Incerti a trovare la gioia personale, con Zerbini a convertire per il 20-7 che chiude la prima frazione.I padroni di casa approcciano meglio gli ultimi 40 minuti della stagione e dopo poco vanno vicino alla meta.

Al 4’ Modena resta con un uomo in meno per il giallo a Carta, dopo 5 minuti anche Morselli finisce per dieci minuti dietro i pali, ma nonostante la doppia inferiorità numerica il Giacobazzi regge l’urto, fino al 18’ quando il seconda linea valtellinese Turcato riesce a fare breccia nelle maglie biancoverdeblù e ad accorciare le distanze. Coach Guareschi consolida la mischia, inserendo prima Marco Venturelli, poi Musajo e la mischia modenese torna dominante. Negli ultimi 10 minuti c’è spazio anche per Michelini, all’ultima partita con la maglia del Modena. Sondrio ci prova nel finale con le poche energie rimaste, il Giacobazzi respinge gli assalti come può, ma l’ultimo arrembaggio è fatale, con la meta tecnica concessa dall’arbitro Anselmi per falli ripetuti, che completa la rimonta e vale il 21-20 finale.Sondrio Rugby-Giacobazzi Modena Rugby 1965 21-20Marcature: 18’ meta Operoso, 24’ cp Zerbini, 33’ meta Rodriguez, 38’ meta Ciapponi tr Grillotti, 40’ meta Incerti tr Zerbini; 58’ meta Turcato tr Grillotti, 82’ meta tecnica.Sondrio Rugby: Grillotti; De Martino, Del Dosso, Lawlor, Catalani; Schenatti L., Schenatti M.; Moretti, Volontè, De Simone; Turcato, Giacobbi; Parolini, Ciapponi, Piccolo (a disposizione: Nanotti, Seghezzi, Di Tullio, Galenda, Ambrosini, Borromini). All. Zanichelli.Giacobazzi Modena: Rinaldi (70’ Michelini); Pianigiani, Traversi, Pergola, Incerti; Zerbini, Esposito; Flores (56’ Venturelli M.), Carta, Operoso (50’ Malisano); Bellei (47’ Cojocari), Venturelli L. (64’ Musajo); Morelli, Rodriguez (62’ Rizzi), Morselli. All. Guareschi.Arbitro: Matteo Anselmi (Genova).Note: Ammoniti: 44’ Carta (Giacobazzi Modena), 50’ Morselli (Giacobazzi Modena), 80’ Musajo (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo: 7-20. Punti conquistati in classifica: Sondrio 4, Giacobazzi Modena 1.