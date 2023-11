Rugby: per la Giacobazzi, prima sconfitta stagionale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Bologna Rugby Club-Giacobazzi Modena Rugby 1965 27-22Marcature: 5’ meta Esteki tr Marzocchi, 16’ cp Assandri, 20’ drop Assandri, 22’ cp Assandri, 31’ meta Lanzano, 35’ cp Assandri, 40’ meta Anteghini; 66’ cp Assandri, 68’ cp Sacchetti, 72’ meta di penalità Bologna, 83’ meta Operoso tr Assandri.Bologna Rugby: Quadri; Teresi (48’ Sacchetti), Soavi, Marzocchi, Zambrella; Pancaldi, Esteki; Balsemin, Schiavone (73’ Simonini), Biondi; Priola, Cesari; Fiume, Anteghini, Lanzano. Non entrati: Fattori, Gambacorta, Busato, Bertini, Rizzoli. All. Brolis.Giacobazzi Modena: Petti; Pianigiani (62’ Barbolini), Chibalie, Orlandi, Mazzi; Assandri, Esposito; Musajo (79’ Venturelli L.), Carta, Flores; Venturelli M.

, Bellei (55’ Tarantini); Milzani (72’ Ori), Rodriguez, Rizzi (55’ Operoso). Non entrati: Messora, Pergola. All. Rovina.



Arbitro: Gianmarco Toneatto (Udine).



Note: Espulso: 66’ Fiume (Bologna). Ammoniti: 66’ Flores (Modena), 69’ Musajo (Modena). Risultato primo tempo: 17-12. Punti conquistati in classifica: Bologna Rugby 5, Giacobazzi Modena 1.



La gara

Avvio a tutto gas dei padroni di casa, che trovano la meta del vantaggio in ripartenza grazie all’ex Esteki, poi Modena trova la quadra e capitalizza l’indisciplina di Bologna con Assandri, infallibile al piede tra piazzola e drop. Così il Giacobazzi la ribalta e a metà tempo si trova avanti 9-7. Il controsorpasso arriva alla mezz’ora grazie al lavoro della mischia bolognese e alla finalizzazione del pilone Lanzano. Nel finale di tempo ancora Assandri trova i pali dalla piazzola, ma la mischia rossoblù si prende di nuovo la scena e va a segno con Anteghini.



Nella ripresa sale la temperatura, la partita diventa più nervosa, a conferma del peso specifico dei punti in palio. Al minuto 66 il direttore di gara manda negli spogliatoi il bolognese Fiume e ammonisce Flores, dal calcio di punizione Assandri porta ai suoi altri tre punti per il 17-15 parziale. Due giri di lancette e Bologna muove di nuovo il punteggio grazie al piede di Sacchetti, poi l’arbitro concede una meta di penalità ai padroni di casa punendo l'indisciplina della difesa biancoverdeblù. Il Giacobazzi non si arrende e all’ultimo respiro trova la meta con Operoso, che non evita la sconfitta, ma vale il bonus difensivo che rende meno amara la domenica.



Serie B, girone 2 – risultati 5° turno: Romagna-Firenze 64-10 (5-0), Rugby Pieve-Lions Amaranto 19-8 (4-0), Bologna Rugby-Giacobazzi Modena 27-22 (5-1), UR San Benedetto-Highlanders Formigine 23-13 (5-0), Gubbio-Colorno B 5-40 (0-5), Jesi-Cus Siena 15-12 (4-1).



Classifica: Romagna 25, Bologna Rugby 21, Giacobazzi Modena 20, Colorno B 15, Jesi, Gubbio 13, UR San Benedetto 12, Rugby Pieve 11, Cus Siena 9, Lions Amaranto 5, Highlanders Formigine 1, Firenze 0.



Prossimo turno, 6° turno (19 novembre): Colorno B-Romagna, Highlanders Formigine-Rugby Pieve, Bologna Rugby-Gubbio, Giacobazzi Modena-UR San Benedetto, Firenze-Cus Siena, Lions Amaranto-Jesi.



Cadetta. I ragazzi di coach Guareschi a valanga con il Valorugby B: a Collegarola la seconda squadra del Giacobazzi Modena supera 75-5 il Valorugby Emilia B.