Ruzzolone: l'ultima gara di qualificazione in vista del campionato tricolore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'evento, caratterizzato da condizioni climatiche impegnative dovute al caldo e all'umidità, ha visto emergere i talenti di Tiziano Cerfogli e Matteo Gherardini dell'ASD Casine nella categoria A, e di Giuliano e Manuel Bertarini, padre e figlio al terzo successo stagionale, nella categoria C.

Nella categoria A, la coppia Cerfogli-Gherardini ha saputo dominare, aggiudicandosi la vittoria finale su Nicola Pini e Mirko Fognani della società Lama Mocogno-Tolè, che hanno ottenuto il secondo posto. Alessandro Salvatori e Giulio Iattoni di Monzone hanno completato il podio con un rispettabile terzo posto.Per la categoria C, la competizione è stata altrettanto intensa, con la vittoria di Giuliano e Manuel Bertarini di Zocca.

La coppia è riuscita a prevalere su Gabriele Bortolotti e Sigismondo Donini di Virtus Pavullo, che hanno conquistato la seconda posizione. Il terzo posto è andato a Giuseppe e Lorenzo Chesi di Lama Mocogno-Tolè.



Con questo evento, si sono concluse le gare di qualificazione per il prossimo Campionato nazionale italiano, che si terrà dal 23 al 25 agosto a Sestola, nella località di Val di Sasso. La manifestazione sarà organizzata dalla Asd Casine, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, e vedrà la partecipazione dei migliori atleti di questa disciplina tradizionale.



Classifiche finali:

Cat. A:

1º Tiziano Cerfogli e Matteo Gherardini (Casine)

2º Nicola Pini e Mirko Fognani (Lama Mocogno-Tolè)

3º Alessandro Salvatori e Giulio Iattoni (Monzone/S.V.S.)



Cat. C:

1º Giuliano e Manuel Bertarini (Zocca)

2º Gabriele Bortolotti e Sigismondo Donini (Virtus Pavullo)

3º Giuseppe e Lorenzo Chesi (Lama Mocogno-Tolè)



La Figest, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, si congratula con tutti i partecipanti e invita appassionati e curiosi a seguire le finali nazionali, dove si sfideranno i migliori atleti del ruzzolone.