Sabato a Skipass, il giorno della finale mondiale snowboard

Evoluzioni, adrenalina e neve bianca. A Skipass prima giornata di qualifiche nell’unica tappa italiana dellaFIS Freeski & Snowboard World Cup. Ad affrontare la rampa del Big Air oggi sono state le 17 atlete del freeski e dello snowboard alla conquista di uno dei 6 posti utili per partecipare alle finali. Fuori l’unica italianain gara del freeski, Silvia Bertagna, mentre entrano nella Start List finale le tre canadesi Megan Oldham(1), Helena Gaskell (5) e Dara Howell (7), le svizzere Mathilde Gremaud (2) e Giulia Tanno (4) e lanorvegese Johanne Killi (3). Nello snowboard conquistano la finale la croata Sarka Panchochova (1), labelga Loranne Smans (2), le canadesi Brooke Voigt (3) e Laurie Blouin (5), l’austriaca Anna Gasser (4)e la giapponese Reira Iwabuchi.Sabato mattina ancora qualifiche con gli uomini dello snowboard, e in serata, dalle ore 20.00, si accendono le luci sulle finali maschili e femminili snowboard.Tra gli altri appuntamenti in programma alle ore 15.00 nell’area Main Events del Padiglione A la presentazione di CAS e TELEPASS… IL FUTURO IN PISTA, un progetto a cura della Società Ottolupi s.r.l., gestore della stazionesciistica del Corno alle Scale a Lizzano in Belvedere. In più, sarà possibile sciare ad ore, pagando quindiil servizio in base al suo reale utilizzo e agli orari effettivi di accesso agli impianti. Inoltre, domanispazio anche agli incontri B2B, grazie al Matching Day.