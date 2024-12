Samuel Wiafe: talento scoperto da sinergia tra Cittadella e Modena Calcio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La storia di Samuel è un modo per celebrare la collaborazione tra Cittadella e Modena Calcio - afferma Pierfranco Casadio, responsabile del settore giovanile del Cittadella -. Samuel, nato nel 2008, ha scelto di lasciare l’atletica per abbracciare il calcio all’interno del nostro settore giovanile e credo che il suo percorso rappresenti esattamente quello che una società come la nostra deve fare.

Scoprire talenti, farli crescere e poi aiutarli a un passaggio in una società professionistica'.



'Dopo il passaggio dal Cittadella al Modena il percorso di Samuel è stato coronato dalla convocazione nella nazionale italiana Under 17, una convocazione che ha arricchito con un gol nella ultima partita di qualificazione ai prossimi Campionati europei - aggiunge Davide Cagliaro, responsabile giovanile del Modena Fc -. La sua storia inorgoglisce sia noi che il Cittadella, questo è certamente un momento importante nella vita di un ragazzo che ha davanti ancora una strada lunga e speriamo piena di soddisfazioni. Del resto Samuel è la prova di come una sinergia basata su valori possa portare a risultati ottimi: il nostro settore giovanile continuerà a mettersi a disposizione del Cittadella per aiutare e rafforzare entrambi, crescendo insieme con questa filosofia'.

'A tutti i ragazzi e ai bambini che si avvicinano al calcio auguro di avere la mia stessa fortuna' - ha detto lo stesso Samuel l'altra sera al termine della festa del Cittadella al Mammut.