San Felice: domenica i campionati italiani di ciclismo donne

San Felice si prepara a ospitare un evento storico per il paese: il campionato italiano di ciclismodonne Elite e Under 23 di domenica 26 giugno. Il Comune sarà teatro di tre passaggi della carovanasotto la linea del traguardo, posta su viale Agnini, in corrispondenza del Tennis Club. Il viale,situato a due passi dal centro storico, sarà interessato, su un lato, dal passaggio della corsa indirezione sottopasso ferroviario e, sull'altro lato, dalla presenza di spazi riservati al pubblico. Inquesta zona saranno presenti, tra l'altro, l'intrattenimento musicale che seguirà le premiazioni e,lungo via Agnini, le associazioni sanfeliciane delizieranno i presenti con specialità locali.Alle 13.30 circa transiterà per il primo giro la carovana in direzione Finale Emilia, la stessa ripasserà alle 15.30 circa per poi concludere, con il terzo passaggio, intorno alle 17. Presso lo stadio comunalesarà allestita la sala stampa e sarà presente anche una troupe Rai che trasmetterà un'ampia differita su Rai Sport alle ore 22.50 dello stesso giorno.Lo stadio ospiterà anche la direzione e la giuria della gara, oltre che i locali adibiti all'anti-doping. Come da ordinanza della polizia locale è prevista; interdizione temporanea del traffico (in corrispondenza del solo passaggio della carovana, stimato in circa 30 minuti) sulle vie Villanova, Primo Maggio, Casarino, Canalino e degli Estensi ed è inoltre prevista l'interdizione del traffico per tutta la durata della gara (stimata dalle ore 13 alle ore 17.30 di domenica 26 giugno) sulle vie Repubblica, Furlana, Perossaro, SP 568 da Camposanto e SP 468 verso Rivara. Saranno inoltre chiusi il viale Agnini dalle ore 6 del 26 giugno e la via Costa Giani, chiusa, dalle ore 13 del 25 giugno per consentire le operazioni di montaggio delle strutture dell'arrivo;Per raggiungere il paese dall'esterno in auto è consigliabile impiegare la via Galeazza e perraggiungere la zona del traguardo in auto è consigliabile impiegare le vie Campi e Martiri dellaLibertà.Sono ben 122 le atlete iscritte al campionato italiano di ciclismo femminile Elite e Under 23 didomenica 26 giugno. Ci sono tutte le migliori cicliste italiane, quelle che nel 2022 si sonoaggiudicate quasi tutte le più importanti gare a livello mondiale: Elisa Longo Borghini, MartaCavalli, Elisa Balsamo campionessa del mondo in carica, Marta Bastianelli, Elena Cecchini, ChiaraConsonni, Tatiana Guderzo, Letizia Paternoster, la modenese Rachele Barbieri, sono solo alcunedelle iscritte che si daranno battaglia lungo i 153 chilometri della gara tricolore la Medolla - SanFelice sul Panaro.