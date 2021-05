Sassuolo batte Parma 3-1, e De Zerbi conferma l'addio

Nuovo successo del Sassuolo, oggi al Tardini di un Parma battuto 3-1 nella 37/a e penultima giornata del campionato di serie A. Apre i giochi al 26' Locatelli su rigore, poi al 32' Bruno Alves. Nel secondo tempo Defrel, e Boga. Risultato pieno per i neroverdi che per mister De Zerbi segna un livello oltre al quale, per lui, sarebbe difficile andare. Al punto da segnare una fine. Intervistato da Sky Sport dopo Parma-Sassuolo, il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi ha annuncia ufficialmente che a fine stagione lascerà. 'Ho comunicato alla società, a cui sarò sempre riconoscente, la mia scelta di andare via, perché credo di aver toccato il massimo, e magari se arriverà un altro allenatore potrà fare meglio. Dopo tre anni di mia gestione, credo che abbiamo toccato l'apice.Siamo ottavi e possiamo arrivare settimi, che vorrebbe dire scavalcare una corazzata, di più credo non avrei potuto dare. Ho iniziato a considerare le altre squadre quando ho fatto questa valutazione'.Il tabellinoParma-Sassuolo 1-3Marcatori: 25′ rig. Locatelli (S), 32′ Bruno Alves (P), 62′ Defrel (S), 69′ Boga (S)PARMA: Sepe; Dierckx (70′ Zagaritis), Bruno Alves, Valenti; Laurini (78′ Bani), Sohm (56′ Brugman), Kurtic, Hernani, Busi; Brunetta (70′ Gervinho); Cornelius (78′ Pellè).A disposizione: Colombi, Rinaldi, Balogh, Traoré, Camara.All. Roberto D’AversaSASSUOLO: Consigli; Muldur (57′ Toljan), Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez (64′ Traoré); Berardi, Defrel (64′ Caputo), Boga (79′ Obiang); Raspadori (57′ Djuricic).A disposizione: Pegolo, Marlon, Ayhan, Peluso, Haraslin, Bourabia, Kyriakopoulos.All. Roberto De ZerbiArbitro: Piccinini di ForlìAssistenti: Capaldo – MarganiQuarto Ufficiale: PronteraVAR: Maresca – PasseriAmmoniti: Kurtic (P)