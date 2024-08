Il Sassuolo vince il derby contro il Cesena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Abbiamo messo cuore e qualità soffrendo quando c’era da soffrire e siamo contenti del risultato maturato contro una squadra forte che farà valere le proprie capacità nel corso della stagione“. - ha affermato mister Fabio Grosso nel post partita. “Tutti i ragazzi hanno fatto una grande partita sono contento di chi è sceso in campo e di chi è subentrato. Ho una rosa con ottima linfa energia e entusiasmo.

Mi piace sottolineare il grande spirito di questo gruppo perché sono queste le caratteristiche su cui poggiare poi tutto il resto”.



Il tabellino



Sassuolo - Cesena 2 a 1



Reti: 34’pt Antiste (S), 8’st Curto (C), 20’st F. Russo (S).



Sassuolo (4-1-4-1): Satalino; Paz (1’st Lovato), Odenthal, Romagna, Doig; Boloca; Antiste (34’st Missori), Kumi (39’st Lipani), Caligara (34’st Obiang), Bajrami (14’st F. Russo); Mulattieri. A disp.: A. Russo, Pieragnolo, Miranda, Knezovic, Leone, Bruno, Moro. All. Grossso.



Cesena (3-4-2-1): Pisseri; Curto (34’st Piacentini), Ciofi, Mangraviti; Ceesay (28’st Adamo), Calò (28’st Antonucci), Bastoni, Donnarumma (40'st Celia); Berti (40’st Francesconi), Kargbo; Shpendi. A disp.: Klinsmann, Siano, Pieraccini, Manetti, Coveri. All.: Mignani.

Arbitro: Massimi di Termoli.