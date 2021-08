Sassuolo, con la Samp solo pareggio, ma l'emozione non manca

Il zero a zero finale potrebbe fare pensare ad una partita meno vivace ed equilibrata di quella che è stata. Al Mapei Stadium, dove i tifosi neroversi in più occasioni hanno pensato, a ragione, di agguantare il risultato pieno. Grazie alle occasioni conquistate ma sprecate: due, nette, con Caputo solo davanti al portiere: prima si fa fermare da Audero, poi sbaglia la misura del pallonetto. Primo punto per la Samp di D’Aversa. Il Sassuolo sale a 4.IL TABELLINOSassuolo-Sampdoria 0-0SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi (86′ Magnanelli), Lopez; Djuricic, Raspadori (78′ Scamacca), Boga (86′ Traore); Caputo (68′ Defrel).A disposizione: Pegolo, Satalino, Peluso, Muldur, Ayhan, Kyriakopoulos, Henrique, Oddei.All. Alessio DionisiSAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal (85′ Silva); Candreva, Verre (66′ Askildsen), Damsgaard (85′ Depaoli); Quagliarella.A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Ferrari, Murru, Trimboli.All. Roberto D’AversaArbitro: Sacchi di MacerataAssistenti: Dei Giudici – AvalosQuarto Ufficiale: CamploneVAR: Maresca – Di IorioNote: ammoniti Bereszynski (SAM), Caputo (SAS), Chiriches (SAS), Thorsby (SAM)Nella foto, il mister neroverde Dionisi