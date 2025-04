Sassuolo, è di nuovo serie A: promozione matematica con 5 giornate di anticipo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Sassuolo torna in Serie A. I neroverdi hanno festeggiato oggi la promozione dopo la vittoria di ieri per 3-1 al Braglia contro il Modena. Il Mantova ha infatti pareggiato 2-2 con lo Spezia regalando la matematica Serie A al Sassuolo.

I numeri parlano chiaro: 23 vittorie in 33 gare con 73 gol segnati hanno permessosi neroverdi di chiudere la pratica con 5 giornate di anticipo sulla fine del campionato.

'Sono molto contento di aver raggiunto questo risultato, abbiamo dimostrato di avere le qualità per raggiungere l’obiettivo in un campionato difficile in cui l’equilibrio regna sovrano - afferma mister Fabio Grosso -. All’inizio della stagione abbiamo faticato un po’, poi abbiamo creato il giusto mix all’interno della rosa per raggiungere la vetta, tutta la squadra è stata partecipe fin da subito e questa è stata la nostra forza.

Sono molto contento per la proprietà, l’amministratore Carnevali e il direttore Palmieri. Sono in una una società seria, bella, leale che mi ha messo nelle condizioni migliori per lavorare. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato insieme a me oltre ai giocatori, attori principali di questa cavalcata. Mi godo questo momento e condivido la mia gioia con i tifosi e li aspetto allo stadio per festeggiare insieme. Dedico questa promozione alla mia famiglia'.'La partita di Mantova è stata incredibile e ci ha fatto vivere questa promozione con il fiato sospeso e in maniera insolita. Risalire in Serie A dopo appena un anno è una cosa favolosa e non scontata. Il merito è della proprietà che ci ha creduto sin da subito senza mai far mancare il proprio supporto. Dedico la promozione al Dottor Giorgio Squinzi, se fosse stato qui avrebbe festeggiato con noi - afferma il presidente Carlo Rossi -. Io ci ho sempre creduto sin dall’inizio, se c’è un momento particolare da ricordare sicuramente custodisco con piacere il ricordo dei 4 derby vinti. Ancora complimenti a tutti coloro che hanno contribuito a questa vittoria dall’area dirigenziale all’area tecnica e a tutte le persone che lavorano nel mondo Sassuolo. Grazie ai tifosi per il loro affetto speciale e per la loro passione'.Foto Sassuolo Calcio