Sassuolo, sogno accarezzato, vantaggio poi 1-2 con l'Inter

Il sogno di vittoria del Sassuolo al Mapei è svanito al 56esimo quando Dzeko appena entrato recupera lo svantaggio Inter arrivato al ventunesimo con il gol su rigore di Berardi che trasforma un rigore al 21'Nello spogliatoio con vantaggio Sassuolo.Al 55esimo 4 cambi Inter. In uno entra Dzeko e da solo dopo un minuto segna. Adesso c'è più Inter, il Sassuolo fatica a superare la trequarti. Al 77' fallo di Consigli in area. Giallo e rigore, trasformato da Lautaro. Il Sassuolo reagisce, Boga dà spettacolo ma le conclusioni latitano. Ci prova Berardi, parata in due tempi. Poi è soprattutto Inter fino al termine dei 4 minuti di recupero finali.

