Sassuolo perde (male) a Palermo e deve posticipare la festa Promozione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Battuta d'arresto per il Sassuolo che in casa del Palermo perde 5 a 3 e vede sfumare il primo match point per la promozione in Serie A (i neroverdi avrebbero potuto festeggiare con una vittoria e con il parallelo stop dello Spezia). Per il Palermo a segno con una tripletta di Pohjanpalo, autogol di Toljan e Segre. Per il Sassuolo gol di Pierini, Moro e Obiang.



PALERMO: Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni (68’ Di Mariano); Pierozzi (89’ Vasic), Blin (78’ Verre), Gomes, Lund; Segre (78’ Ranocchia), Brunori (89’ Diakitè); Pohjanpalo. A disposizione: Desplanches, Sirigu, Insigne, Henry, Le Douaron, Buttaro. Allenatore: Dionisi.SASSUOLO: Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato (82’ Muharemovic), Doig; Boloca, Ghion (62’ Moro); Berardi, Volpato (46’ Pierini), Laurienté (62’ Obiang); Mulattieri (46’ Lipani). A disposizione: Satalino, Pieragnolo, Paz, Odenthal, Bonifazi, Iannoni, Verdi. Allenatore: Grosso.Arbitro: Maresca di Napoli.Reti: 18’ Pohjanpalo, 25’ Toljan aut, 45’ Pohjanpalo, 73’ Pierini, 74’ Moro, 81’ Pohjanpalo, 83’ Obiang.Ammoniti: 15’ Laurientè, 48’ Magnani, 54’ Segre, 60’ Toljan, 75’ Segre.Spettatori: 23.712.