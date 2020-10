Sassuolo, poker anche al Crotone

Ammoniti Chiriches (S), Simy (C), Magallan (C), Cigarini (C), Kyriakopoulos (S)

Ancora un 4-1 a una neopromossa. Dopo quello inflitto allo Spezia i neroverdi di De Zerbi è arrivato oggi quello contro il Crotone. A segno i tre nazionali convocati da Mancini. Berardi trova il vantaggio, la squadra di Stroppa pareggia a inizio ripresa con Simy, su rigore; una doppietta di Caputo, prima dal dischetto e poi in contropiede, e il gol di Locatelli nel recupero, fissano però il risultato. Crotone ancora a quota 0 in classifica IL TABELLINO

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.