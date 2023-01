Sassuolo sconfitto a Firenze, aria di crisi

La Fiorentina batte 2-1 il Sassuolo grazie a Gonzalez e Saponara, che sblocca la sfida su errore di Ferrari. Berardi pareggia su rigore, ma proprio dagli undici metri e al 91' l'argentino firma la vittoria della formazione di Italiano.Risultato finale che ribalta i pronostici a fine primo tempo, nel corso del quale il Sassuolo aveva dimostrato più gioco e la Fiorentina era stato oggetto dei fischi dei tifosi.Dopo quattro sconfitte nelle ultime 5 partite il Sassuolo si avvicina all'area delle ultime 4 in classifica a 16 punti, due di distacco dalla quart'ultima Spezia reduce da una serie più positiva.Reti: 48′ Saponara (F), 56′ rig. Berardi (S), 91′ rig. Gonzalez (F)FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti (54′ Dodò), Milenkovic, Igor, Biraghi (C, 76′ Terzic); Bianco (46′ Castrovilli), Duncan (54′ Gonzalez); Kouamé, Bonaventura, Ikoné; Cabral (46′ Saponara).A disposizione: Cerofolini, Martinelli, M.Quarta, Ranieri, Kayode, Amrabat, Amatucci, Barak, Distefano.Allenatore: Vincenzo Italiano.SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari (C), Rogerio; Frattesi, Obiang, Traoré (92′ Defrel); Berardi, Pinamonti (69′ Alvarez), Laurienté (79′ Ceide).A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Romagna, Erlic, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Thorstvedt, Antiste, D’Andrea. Allenatore: Alessio Dionisi.Arbitro: Sig. Manganiello di Pinerolo.Assistenti: Sig. Preti di Mantova e Sig. Baccini di Conegliano.IV Uomo: Sig. Rutella di Enna.VAR: Sig. Doveri di Roma 1 e Sig. Muto di Torre Annunziata.Ammoniti: 10′ Milenkovic (F), 19′ Traorè (S), 26′ Tressoldi (S), 55′ Dodo (F), 75′ Castrovilli (F), 94′ Gonzalez (F)Foto: Sassuolocalcio.com

