Sassuolo, solo un pari col Bari

Pareggio contro il Bari nella 29^ giornata di Serie B. Il gol di Volpato nella ripresa ristabilisce la parità dopo il gol di Lasagna nei primi 45′. Al termine del match mister Grosso ha commentato così il risultato finale: 'Non è stato uno dei nostri migliori primi tempi, abbiamo sofferto la mancanza di ritmo ed energia, se abbassi i giri, in questo campionato, vai inevitabilmente incontro a delle difficoltà. Nella ripresa siamo usciti fuori, abbiamo creato occasioni potevamo anche raddoppiare ma il pareggio penso sia il risultato giusto. Berardi in mattinata ha avuto la febbre e non era nelle migliori condizioni.

Chi è entrato nella ripresa ha fatto una buona partita e alzato i giri della gara e creato qualche occasione in più – Il mister ha aggiunto – Ci teniamo questo punto, per riassumere la gara nei numeri meglio noi, nella modalità meglio loro, il pareggio è il risultato giusto'.Il mister ha poi concluso: 'Sicuramente quando non sei al massimo vai in difficoltà, però siamo stati bravi a rimanere nella gara, non è stata sicuramente la nostra miglior partita, meritatamente abbiamo trovato il pareggio e va bene così, ci portiamo a casa il punto. Ora ci prepareremo per la prossima partita su un campo difficile'.

Sassuolo-Bari 1-1Marcatori: 38' Lasagna (B), 83' Volpato (S)SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Ghion (46' Verdi), Boloca, Mazzitelli; Berardi (46' Volpato), Moro, Laurienté. A disp.: Satalino, Mulattieri, Obiang, Pieragnolo, Paz, Bonifazi, Lipani, Iannoni, Muharemovic. All. GrossoBARI (3-5-2): Radunovic; Mantovani, Simic, Obaretin; Favasuli (88' Oliveri), Maita, Benali, Maggiore (75' Saco), Dorval (72' Tripaldelli); Lasagna (88' Falletti), Bonfanti (72' Novakovich). A disp.: Pissardo, Marfella, Bellomo, Maiello, Pereiro, Vicari. All. LongoArbitro: Dionisi di L'Aquila. Assistenti: Galimberti - BiffiNote - ammoniti: 45' Benali (B), 55' Laurienté (S), 75' Saco (B), 82' Maita (B), Tripaldelli (B), 90' Volpato (S). Recupero: 1', 6'. Corner: 5-4. Spettatori: 5.970 (1.174 tifosi ospiti)Foto Sassuolo Calcio