Il Sassuolo era passato in vantaggio nel primo tempo con Mulattieri, nella ripresa aveva subito la reazione del Catanzaro. I calabresi avevano trovato il pareggio con Pontisso e per diversi vevano chiuso gli avversari nella propria metà campo con una aggressività che faceva presagire un possibile vantaggio. Quello invece sfumato nell'occasione finale.Catanzaro 1 - Sassuolo 1Reti 38' Mulattieri (S); 53' Pontisso (C)Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Antonini, Brighenti, Cerasoli (90'+1' Krajnc); Situm, Pontisso (77' Pompetti), Bonini, Petriccione, Pagano; Iemmello, Biasci (83' Volpe). In panchina: Dini, Borrelli, Piras, Turicchia, Koutsoupias, Maiolo, Rafele. Allenatore: Fabio CasertaSassuolo (4-3-3): Satalino; Toljan (85' Paz), Odenthal, Romagna, Doig; Obiang (58' Lovato), Boloca, Thorstvedt (90' Kumi); Bajrami (58' Caligara), Mulattieri (85' F. Russo), Laurientè. In panchina: A. Russo, Scacchetti, Pieragnolo, Miranda, Lipani, Antiste, Bruno. Allenatore: Fabio GrossoArbitro: Marco Piccinini della sezione di LivornoAmmnoniti: Thorstvedt, Laurienté, Odenthal, Romagna (S); Pontisso, Petriccione, Antonini (C)Nella foto Fabio Grosso, allenatore Sassuolo