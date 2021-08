Schumacher, svelato trailer docufilm Netflix

Il profilo Twitter ufficiale della Formula 1 ha condiviso il trailer Netflix del docufilm 'Schumacher', in uscita il 15 settembre. Il lungometraggio intende riportare la vita sportiva e privata del pilota tedesco sette volte campione del mondo. Nel trailer è infatti possibile visionare spezzoni di interviste al padre Rolf, alla moglie Corinna, ai due figli e al pilota tedesco dell'Aston Martin, Sebastian Vettel. Nel filmato inoltre sono presenti numerosi video estratti dai ricordi della famiglia Schumacher, utilizzati dalla regista, Vanessa Nocker, per ripercorrere le tappe della vita del leggendario pilota di Formula 1.

