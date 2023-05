Sconfitta 3-0 a Perugia: la stagione Modena Volley si chiude così

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sir Safety Susa Perugia: Giannelli 6, Herrera 12, Leon 10, Semeniuk 13, Resende Gualberto 6, Russo 5, Colaci (L). N.E.: Ropret, Rychlicki, Plotnytskiy, Cardenas, Mengozzi, Solé, Piccinelli (L). All. Anastasi.Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 1, Sala 10, Rinaldi 8, Rousseaux 2, Stankovic 2, Sanguinetti 5, Gollini (L), Pope, Salsi, Lagumdzija 1, Bossi 2. N.E.: Marechal, Rossini (L). All. Giani.ARBITRI: Pozzato, Giardini. NOTE - durata set: 24’, 22’, 23’; tot: 69’.Modena parte col sestetto composto da Bruno-Sala in diagonale principale, Rinaldi-Rousseaux di banda, Sanguinetti-Stankovic al centro con Gollini libero. Perugia schiera Giannelli-Herrera regista e opposto, Leon-Semeniuk martelli, Flavio-Russo centrali con Colaci libero.Sono i padroni di casa a partire meglio e portarsi avanti, 9-11. Non si ferma Perugia, 13-18. Il primo parziale rimane ad appannaggio della Sir Safety Susa che chiude 18-25. Modena fatica a ingranare anche nel secondo set, 4-9. I padroni di casa si portano 7-14 con l’ace di Herrera e continuano a macinare punti ampliando il proprio vantaggio fino al 12-25 che chiude il parziale. L’avvio del terzo set è equilibrato, 7-7. Perugia prende il largo nella fase centrale, 12-17. Non cambia l’inerzia del match e i padroni di casa chiudono 17-25. Perugia vince 3-0 e conquista la finale dei play-off Challenge Cup.