'Sconfitta che brucia, abbiamo sempre avuto qualcosa in meno'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Al termine del derby disputato allo stadio Braglia, conclusosi con la vittoria della Reggiana per 3-2 il tecnico del Modena Paolo Mandelli ha commentato con amarezza la prestazione della sua squadra.

'Sapevamo che sarebbe stata una partita intensa e combattuta - ha esordito Mandelli - ma abbiamo commesso degli errori che in una gara del genere si pagano caro. Abbiamo avuto qualcosa in meno in tutto. Dispiace soprattutto per i tifosi, che ci hanno sostenuto fino all’ultimo. Vincere oggi sarebbe stato bellissimo per noi, per i tifosi, e per i punti. Quelli persi oggi sono punti pesanti'

L’allenatore ha riconosciuto i meriti degli avversari, sottolineando però anche gli aspetti positivi della prestazione canarina: 'La squadra ha lottato, ha cercato di reagire e non ha mai smesso di provarci. Ci è mancata un po’ di lucidità nelle scelte finali, ma l’impegno non è mai mancato'.

Mandelli ha poi invitato l’ambiente a non abbattersi: 'È un momento difficile, ma dobbiamo restare uniti. Ho visto segnali importanti, anche se il risultato non ci ha premiato. Da domani si torna al lavoro con determinazione'.