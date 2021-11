Secco 3-0 al Palapanini: la Leo Shoes ritrova se stessa

Leo Shoes PerkinElmer Modena - Verona Volley 3-0 (27-25, 25-22, 25-21)Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 1, Ngapeth E. 12, Mazzone 11, Abdel-Aziz 15, Leal 14, Stankovic 4, Gollini (L), Sanguinetti 1, Van Garderen 0, Sala 0, Rossini (L). N.E. Bellanova, Ngapeth S.. All. Giani.Verona Volley: Spirito 1, Asparuhov 6, Nikolic 2, Jensen 12, Mozic 15, Cortesia 6, Wounembaina 3, Donati (L), Aguenier 1, Bonami (L), Qafarena 3. N.E. Zanotti, Magalini, Vieira De Oliveira. All. Stoytchev.ARBITRI: Saltalippi, Pozzato. NOTE - durata set: 35', 34', 32'; tot: 101'.Note – Spettatori 2819 (sold out) per un incasso di 29.980 €MVP – Ngapeth (Leo Shoes PerkinElmer Modena)Modena parte con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Leal, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Verona inizia il match con la diagonale Spirito-Jensen, Cortesia-Nikolic sono i centrali, Mozic-Asparuhov le bande, Bonami il libero.

L’inizio del match è punto a punto serrato, si arriva al 10-10 con Bruno e Spirito che gestiscono alla grande i propri avanti. Piazza il break Verona che si porta sul 10-12. Continua il punto a punto e si arriva al 19-20. Il muro di Mazzone porta il match sul 23-23. Leal chiude il parziale 27-25. Nel secondo set Modena arriva all’8-6 . Ngapeth incanta, Leal non sbaglia, 15-12 e i gialli vanno. Alza i giri del motore Verona che arriva al 18-18, set combattuto e aperto. Arriva il break dei gialli con Abdel-Aziz, 21-19. L’ace di Ngapeth chiude il set 25-22, i gialli vanno sul 2-0. Nel terzo set la Leo Shoes PerkinElmer va sull’8-6 con un Ngapeth stellare. Arriva al 15-11 la squadra di Giani. Muro/difesa pressochè perfetto di Modena, 18-15. La Leo Shoes PerkinElmer chiude 25-21 il set e 3-0 il match.