Seconda categoria: ecco l'Athletic Via Valli

E' ormai in dirittura d'arrivo la fusione tra Quarantolese, scesa quest'anno in Seconda dopo una doppia retrocessione, e la Sanmartinese, che non è riuscita a centrare i playoff per la promozione in Prima. Visto che le due società quest'anno avrebbero fatto la stessa categoria e che da anni la Quarantolese gioca al Pirani di San Martino Spino, i dirigenti hanno pensato bene di unirsi per dar vita all'Athletic Via Valli (è la via che unisce i due paesi) e che farà la Seconda con l'ambizione di salire in Prima.

In sostanza si tratterà di una scissione del ramo calcio della Sanmartinese che insieme alla Quarantolese daranno vita all’Athletic Via Valli, nome da confermare da un'assemblea pubblica tra tutti i soci e i sostenitori delle tue società. Sulla panchina della nuova squadra ci sarà l'attuale allenatore della Quarantolese Rampani e i direttori sportivi saranno Benatti e Fontana, attuali ds delle rispettive società e i vertici dirigenziali saranno divisi in egual misura per le due società. Per quanto riguarda le ambizioni sono quelle di fare bene con la prima squadra che militerà in Seconda categoria ed allargare il settore giovanile.

Matteo Pierotti