Seconda categoria, il derby stracittadino va alla Modenese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

MODENESE-VILLA D'ORO 2-0MODENESE: Corghi, Lugari, Zaffino (70' El Maidi), Stanzani (45' Doffour C.), Chirico, Serafini, Rizzo F. (65' Fowe), Doffour M. (80' Villano), Manno, Montorsi, Salatiello (85' Rizzo M.). A disp.: Innocenti, Colistra, Torres, Opoku. All.: MicheliniVILLADORO: Federici, Gentile, Gozzi, Paduano, Romero, Somija, Spinelli (67' Bessio), Bonfiglioli (76' Milani), Galli, Teoli (70' Costantini), Belcore (80' Goldoni). A disp.: Alfonzi, Abbati, La Rivera, Bellesia, Franchini. All.: MulazziARBITRO: Alfieri di ModenaRETI: 65' Manno, 70' SalatielloNOTE: Spettatori 50, ammoniti: Serafini, Salatiello, Montorsi, El Maidi, Doffour C., Padovano