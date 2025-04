Seconda categoria: il Piumazzo ora vede la Prima categoria

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Con un finale incredibile (rigore sbagliato dal Celtic all'89', poi 2-1 di Shehu su punizione al 93'), il Piumazzo conquista la finale della coppa Emilia di Seconda categoria e domenica alle 15.30 sfideranno nella finalissima di Campogalliano il Crevalcore (2-0 alla Marignanese): chi vince è primo nella lista dei ripescaggi, quindi virtualmente in Prima categoria.

'Quando hanno dato il rigore al Cavriago – dice mister Davide Orlandi - col loro giocatore caduto da solo per i crampi, mi sono molto arrabbiato e ho visto l'eliminazione dietro l'angolo. Per fortuna abbiamo Mazzini in porta. Sarebbe stato più giusto giocarcela ai rigori, perché la gara è stata equilibratissima, ma poi ci ha pensato Shehu con una punizione da lontano e palla nel sette.

Ovvio che se in finale avessimo preso la Marignanese, che è praticamente già promossa, sarebbe stata una festa doppia, così invece ci giocheremo il pass per la Prima con il Crevalcore. Purtroppo perdiamo i due giocatori più esperti, Cavallini che si è stirato e Mazzini espulso al 95’, mancando anche Casarini e Mazzoli siamo davvero corti, ma ci proveremo'.CELTIC CAVRIAGO-PIUMAZZO 1-2 CELTIC CAVRIAGO: Scalabrini, Muto (90' Rossi), Ferrari, Rabitti, Grasselli, Paterlini, Lucano, Le Rose, Boretti, Bassir (62' Rispoli), Riella. A disp.: Galimberti, Venturi, Raiola, Tavaglione, Di Michele, Reggiani M., Fantini. All. Reggiani L.PIUMAZZO: Mazzini, Salvi, Serafini (84' Orlandi), Mazzini, Allegretti, Ferroni (84' Ghiaroni), Shehu, Cavallini, Crispino, Goura (84' Borrelli), Aldrovandi (80' Grenza). A disp.: Campo, Iotti, Salcuni, Bani, Laino. All. Orlandi D.ARBITRO: Pieri di CesenaRETI: 33' e 93' Shehu, 61' BorettiNOTE: ammoniti: Bassir, Shehu, espulso al 95' Mazzini, all'89' Le Rose sbaglia un rigore