Seconda categoria, il Rivara vuole la Prima coi playoff

In merito alla fusione tra San Felice e Medolla che coinvolgerebbe anche il Rivara, la società biancorossa 'smentisce qualsiasi accordo col San Felice per l’acquisizione del titolo di Prima categoria. Mancando due giornate alla fine del campionato ed essendoci la possibilità di accedere ai playoff, ci sembra inopportuno diffondere notizie inesatte. Il Rivara tiene inoltre a precisare che per quanto riguarda la scuola calcio, nulla è cambiato e nulla cambierà. Se ci saranno i giusti presupposti con la nuova società San Felice Medolla, continuerà la collaborazione da sempre onorata col

San Felice, per traghettare l’annata dei bambini uscenti dalla nostra scuola calcio Rivara alla categoria successiva'.

Matteo Pierotti