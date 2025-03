Seconda categoria, Junior Finale viene raggiunto al 92' dal Crevalcore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel big match col Crevalcore, lo Junior Finale va avanti 2-0, viene raggiunto. Torna in testa, ma nel recupero viene beffato. Finisce 3-3 con i ragazzi di Cumani che restano in vetta con due lunghezze di vantaggio sui bolognesi di Battaglioli, il grande ex. Al 4′ occasione per Veratti, ma il portiere respinge. Passa poco ed il Crevalcore su corner chiama Aloe ad un grande intervento. Veratti, su angolo di Regazzi, manda out la palla di poco dopo un colpo di testa. Al 31′ passano i locali con bomber Veratti che chiude l’azione con una grande sforbiciata. Lo Junior sfrutta il momento ed al 40′ Azzouzi, su assist di Govoni, la insacca a fil di palo. Nel finale di tempo reazione del Crevalcore che accorcia Tasbasi sugli sviluppi di un corner.

I bolognesi pervengono al pari quando scocca il 60′ con Cavani, imbeccato da Resca. Reazione del Finale che hanno un sussulto ed al 65′ Govoni ruba palla, serve Ragazzi assist per Gallerani che non fa sconti. La partita è molto tesa, tirata, il finale è rovente ed al 92′ Resca sigla il definitivo 3-3.JUNIOR FINALE-CREVALCORE 3-3MARCATORI: 31′ Veratti (JF) 40′ Azzouzi (JF), 44′ Tasbasi (C), 60’ Cavani (C), 65’ Gallerani (JF), 92’ Resca (C).JUNIOR FINALE: Aloe, Grandi, Pisa, Frigeri, Pignatti, Pecorari, Govoni, Pagano (56’ Meletti), Veratti (82’ Mengoli), Ragazzi, Azzouzi (60’ Gallerani). A disp.: Bretta, Castagnoli, De Rosa, Avanzi, Bulgarelli, Cumani. All.: Cumani.F.C. CREVALCORE 2020:Fiorentini, Cotti, Russo (84’ Bovina), Milzani (67’ Govoni), Bonazzi, Novelli, Cane (52’ Okba), Gomez, Cavani, Tasbasi, Resca. A disp.: Gallerani, Venturi, Cestari, Bovina Tsega, Negroni, Della Fazia. All.: Battaglioli.ARBITRO: Gammuto di ModenaAMMONITI: Pignatti, Grandi e Aloe (JF), Gomez e Novelli (C)