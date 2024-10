Seconda categoria: Junior Fiorano a Nora, a Levizzano c'è Venturelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'So che ho una squadra molto giovane – ha detto ieri Nora – e servirà un'impresa per salvare lo Junior, ma a me piacciono queste sfide'. Ricordiamo che Nora la scorsa stagione si era dimesso quando era alla guida del Saliceta con la squadra salva.Il Levizzano ha ufficializzato il mister che accompagnerà in panchina Andrea Giacobazzi: è Cesare Venturelli (ex Vignolese), che ha il patentino di allenatore. 'Purtroppo – ha detto il presidente del Levizzano Marco Galli – il nostro viceallenatore Stefano Raimondi non aveva più tempo, e allora abbiamo preso al suo posto Cesare Venturelli, tecnico esperto che affiancherà il nostro Giacobazzi che comunque rimane l'allenatore del Levizzano'.