Seconda categoria: la nuova Modenese Calcio è pronta al debutto

Lunedì scorso, presso la sede del campo Morselli, si è tenuta la presentazione ufficiale. Tra i presenti, il presidente della Cittadella, Marco Lei, e il presidente della Modenese, Fabio Modica, hanno augurato il meglio ai giocatori e allo staff tecnico. Entrambi i presidenti hanno espresso parole di incoraggiamento, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e della determinazione per affrontare le sfide della stagione. Inoltre è stato presentato il nuovo logo societario che sarà presente sulle nuove maglie da questa stagione, andando così a completare il processo di rinnovamento intrapreso dalla società di Modena Est.

Il presidente Modica ha ringraziato tutti per il loro impegno e supporto, evidenziando come la collaborazione tra tutte le parti coinvolte sia fondamentale per il successo del club. Giacomo Gollini, ex presidente della Fortitudo, ha spiegato come è avvenuta questa sorta di fusione con la Modenese, un'unione che di fatto ha cancellato la sua ex società. 'E’ stata fatta tecnicamente una fusione per incorporazione nella Modenese Calcio. In questo modo la Modenese ha potuto usufruire della matricola Fortitudo ed essere ammessa al campionato di Seconda categoria. Inizialmente la nuova società si sarebbe dovuta chiamare Fortitudo Modenese, ma purtroppo i tempi limitati burocratici non ci hanno permesso di farlo, siamo veramente arrivati appena nei tempi limite per l’iscrizione. La Fortitudo rimane presente all’interno della Modenese con la maggior parte di dirigenti e calciatori. Per concludere, è stato un passaggio che ho voluto fare visto gli ottimi rapporti instaurati negli anni sia con il Cittadella ed in particolare con Marco Lei che con la Modenese stessa. In secondo luogo, la riforma dello sport ed i miei crescenti impegni lavorativi hanno fatto sì che quella che era una passione, diventava una serie di adempimenti burocratici e limitativi di quella che dovrebbe essere invece una attività dilettantistica. Ma nulla è scolpito nella pietra comunque'.

Matteo Pierotti