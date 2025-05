Seconda categoria, la Quarantolese si unirà alla Sanmartinese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Un'altra fusione nella Bassa. Dopo quella tra Medolla e San Felice, sembra ormai certa quella tra Quarantolese e Sanmartinese. Entrambe le società sono in Seconda categoria, la Quarantolese ci è scesa dopo la seconda retrocessione consecutiva, la Sanmartinese invece era partita per salire in Prima ma non si è nemmeno qualifcata per i playoff una stagione davvero deludente, per usare un eufemismo, per entrambe. E allora perché non unire le forze? Tra l'altro la Quarantolese da anni gioca le proprie gare interne al campo Pirani di San Marino Spino visto che il proprio campo è inagibile. Con questa fusione continuerebbe così a giocare sul quel campo. Nei prossimi giorni di dovrebbero essere sviluppi ma la sensazione è che la cosa vada in porto.

Intanto a Soliera si continua a lavorare per il titolo di Promozione del Ganaceto, che ripartirà dalla Terza. La società gialloblù, che continuerà comunque a chiamarsi Solierese, sta vedendo come fare per acquisire il titolo senza fare una vera e propria fusione, tra l'altro possibile visto che i due paesi sono confnanti. La squadra sarà afdata a Beppe Greco, che il nuovo ds Giorgio Malavolta (è un ritorno) aveva già portato alla Cdr Mutina.

Matteo Pierotti