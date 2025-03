Seconda categoria, la Sanmartinese divorzia da Pignatti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La Sanmartinese e mister Gian Marco Pignatti hanno deciso, di comune accordo di interrompere il rapporto di collaborazione che li univa da 18 mesi. I risultati della squadra sono molto deludenti e abbiamo quindi pensato, insieme a mister Pignatti, di provare a dare una scossa all’ambiente con questa dolorosa decisione. La Sanmartinese ringrazia Gian Marco per la professionalità, l’impegno e la dedizione con i quali ha svolto il proprio compito di allenatore durante il periodo di collaborazione e gli augura un futuro pieno di soddisfazioni sia calcistiche che personali. La decisione maturata ci rattrista molto visti anche i trascorsi con Gian Marco negli anni passati. Fu proprio lui il condottiero della cavalcata che ci portò in seconda categoria vincendo il campionato 2017-2018'. Così in una nota la società.

'Consapevoli che non possiamo ritenere il mister l’unico responsabile invitiamo ogni componente della società e della squadra ad assumersi le proprie responsabilità per assicurare alla Sanmartinese il mantenimento della categoria, per il paese e per i nostri sostenitori. La squadra verrà affidata ad interim ai dirigenti Marco Marchetti, Roberto Malagoli e Nicolò Barduzzi, questi ultimi due già componenti dello staff, fino a quando non troveremo un nuovo allenatore. Cogliamo l’occasione per ringraziare anche loro per la grande disponibilità che ci hanno accordato, augurandogli buon lavoro ed un grande in bocca al lupo'.

Matteo Pierotti