Seconda categoria, l'Appennino 2000 batte l'Atheltic Club e sale in Prima

L'Appennino 2000, società modenese/bolognese, batte l'Athletic Club e guadagna la promozione, storica, in Prima categoria.

Il tabellino

APPENNINO-ATHLETIC CLUB 3-0

APPENNINO: Verati, Gelsi D., Dozzi, Mazzetti, Corvino, Malavolti M. (Preci), Focci, Galati (Passeri (Osaretin)), Puzone, Ghisellini (Lise). A disp. Milani, Leka, Malavolti N., Romagnoli, Gelsi B. . All. Gentilini

ATHLETIC CLUB: Cinotti, Ruggiero, Bovanini, Casalini, Righi (Degli Angeli), Blandamura, Galofaro, Ciarallo (Bianco), Landini, Frau, Monnolo. A disp. Roveran, Mattarozzi, Fogazzi, Esposito. All. Cavina

ARBITRO: Elfaribi di Firenze

RETI: 20’ e 44’ Corvino, 87’ Romagnoli.

NOTE: ammoniti Mazzeti, Corvino e Righi

Matteo Pierotti