Seconda categoria, lo Junior Finale batte il Limidi e vola in Prima

Lo Junior Finale batte il Limidi e con un turno di anticipo vince il girone «G» di Seconda categoria. Non si tratta di una promozione storica per Finale Emilia, che negli anni passati ha militato anche in D, ma per lo Junior sì. I ragazzi di Cumani sbancano Limidi con un rigore di Azzouzi e sfruttando il pari del Crevalcore (1-1) con la Sanmartinese si portano a +5 a 90’ dalla fine.

Il tabellino

LIMIDI-JUNIOR FINALE 0-1

LIMIDI: Ragazzi, Rega, Darabaneanu, Setti (70’ Cerat), Tavani, Lodi (62’ Pastore), Badini (54’ D’Angelo), Savignano, Avanzi, Borraccino (62’ Mandy), Calvelli. A disp.: Sparacello, Padovani,

Saletti, Manicardi, Sabato. All. Gasparini

JUNIOR FINALE: Aloe, Govoni, Pisa, Braida (70’ Cumani), Grandi (48’ Pignatti), Pecorari, Frigeri,

Pagano, Veratti, Gallerani (48’ Azzouzi), Ferri (48’ Ragazzi). A disp.: Minelli, Castagnoli,

Mengoli, Meletti, Bulgarelli. All.: Cumani

Arbitro: Sena di Modena

Rete: 71’ (rig.) Azzouzi

Matteo Pierotti