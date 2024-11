Seconda categoria, ora la Modenese sogna in grande

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La formazione di mister Michelini che occupa attualmente il primo posto in classifica e vuole rimanerci fino alla fine.'È stata un'estate molto travagliata - spiega Manuel Nicoli, responsabile amministrativo della squadra - l'accorpamento tra le due società non è stato semplice da gestire e abbiamo dovuto ricostruire la squadra da zero a giugno.

Il nostro obbiettivo, nonostante l'ottimo inizio di stagione, rimane quello di inizio anno, ovvero mantenere la categoria. Ovviamente non possiamo nascondere la soddisfazione per i risultati raccolti fino ad ora, ma sono molte le formazioni di assoluto valore nel nostro girone e sappiamo che bastano pochi passi falsi per perdere terreno in classifica. Il miglior acquisto della stagione è stato senza dubbio il nostro allenatore, Alessandro Michelini, fortemente voluto dal direttore sportivo Monzani e che è riuscito, insieme al suo staff, a creare un bellissimo gruppo in cui regna una grande sintonia, che è la cosa di cui andiamo più fieri'.

Matteo Pierotti