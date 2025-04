Seconda categoria, per il Piumazzo finale amara: coppa al Crevalcore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Crevalcore batte il Piumazzo per 2-0 e porta a casa la Coppa Regionale di Seconda Categoria, oltre al primo posto nella graduatoria dei ripescaggi che dovrebbe assicurare anche il salto in Prima. Successo meritato contro un Piumazzo che si è ben contraddistinto sul piano della grinta, ma la squadra di mister Battaglioli è stata più concreta, soprattutto nella prima frazione di gioco. Ma veniamo alla cronaca. Nei modenesi manca Valerio Mazzini, squalificato, mentre la formazione allenata da mister Battaglioli è praticamente al completo. Al 3' improbabile tiro dalla distanza di Goura, palla ampiamente a fondo campo. Al 9' Serafini tenta la semirovesciata in area, ma scivola al momento del tiro e Gallerani raccoglie senza problemi. Al 13' Cavani, sotto porta, complice una deviazione, fallisce il gol del vantaggio per il Crevalcore.

Al 18' gran tiro dalla distanza di Tasbasi, Mazzini costretto ad alzare la sfera sopra la traversa. Al 22' rovesciata in area di Crispino, palla altissima. Al 25' azione personale di Tasbasi sulla sinistra, palla smorzata in angolo da un difensore. Un minuto dopo il Crevalcore passa in vantaggio, Cavani vince un rimpallo in piena area piccola, e, da pochi passi, mette la palla in rete alle spalle di Mazzini. Al 32' il raddoppio, Resca, ben lanciato sulla sinistra, in diagonale, all'altezza del vertice dell'area piccola, batte nuovamente Mazzini. Al 39' punizione dai venti metri di Tasbasi, Mazzini agguanta in presa il tiro centrale del numero 10 del Crevalcore. Al 41' doppio tentativo di Cestari sotto porta, prima Mazzini poi un difensore evitano il tris.

Nella ripresa la partita è molto combattuta a centrocampo, solo al 61' arriva una doppia occasione per il Piumazzo, prima Laino mette una palla tesa in mezzo che Gallerani deve respingere un angolo, sul quale Grenza, da breve distanza, calcia in porta, ma l'estremo difensore del Crevalcore agguanta la sfera. Al 63' tiro dal limite di Borrrelli, la palla si arcua molto, Gallerani sembra battuto con la palla che sbatte sull'incrocio dei pali di sinistra, sfera che sbatte sul corpo dello stesso Gallerani e finisce a fondo campo. Al 67' Cavani si invola solo davanti al portiere, ma il suo tiro termina a lato di un soffio. AL 72' conclusione a giro di Tasbasi dal limite, palla che esce di un niente dal palo di destra. Al 73' tiro dalla distanza di Milzani, respinta di pugno centrale da parte di Mazzini. All'85' punizione dal limite di Shehu, alta di poco sopra la traversa. Poi poco o nulla fino al triplice fischio.Piumazzo-Crevalcore 0-2 Reti: 26' pt Cavani, 32' pt RescaPIUMAZZO: Mazzini A., Salvi (38' st Iotti), Serafini, Orlandi, Allegretti, Ferroni, Shehu, Salcuni (1' st Grenza), Crispino (1' st Borrelli), Goura (13' st Laino), Aldrovandi. A disp.: Campo, Ghiaroni, Casarini, Bani, Cavallini. All.: Orlandi.CREVALCORE: Gallerani, Cotti, Venturi, Milzani (41' st Canè), Bonazzi, Novelli, Cestari (23' st Govoni M.), Gomez Morales, Cavani, Tasbasi (32' st Okba), Resca (29' st Bovina). A disp.: Guaraldi, Negroni, Abruzzese, Nisticò, Vecchio. All.: BattaglioliArbitro: Zoffoli di Cesena (Robello di Piacenza, Zivieri di Parma)Note: spettatori 500 circa; ammonito Venturi, Tasbasi, Maccaferri, (P, dirigente), Fornasari (C, direttore sportivo), Cotti; angoli 2-7, recupero 1', 5