Seconda e Terza, in arrivo altre promozioni per le modenesi

Domenica prossima sono tre le squadre modenesi che potrebbero festeggiare la promozione. In Seconda girone G, lo Junior Finale a +3 sul Crevalcore gioca a Limidi, squadra senza più obiettivi di classifica, e sarebbe promosso se dovesse aumentare il suo margine sul Crevalcore che riceve una Sanmartinese in lotta salvezza. Diciamo che lo Junior ha praticamente la promozione in tasca perché il Crevalcore, vincendo la coppa di Seconda contro il Piumazzo, è ormai cero del salto di categoria e non diciamo che sia già appagato, ma quasi.

In Seconda l’Appennino, squadra più bolognese che modenese, è a +1 sulla Libertas Ghepard ma l’unico modo per festeggiare domenica è vincere sul campo dell’Atletico Borgo sperando che i rivali perdano sul campo dello Zocca (andando a + 4). Sarebbe quella dell'Appennino una promozione un po' a sorpresa perché la grande favorita di questo girone era l'Athletic Club, ora terzo.

In Terza ’A’ l’Audax Casinalbo (che sarà impegnata in casa contro la San Francesco) viaggia a +6 sulla Madonna di Sotto (di scena sul campo del Terre di Castelnuovo) e per essere promossa deve aumentare il proprio margine perché poi mancheranno altre 2 gare. Diciamo anche che l'Audax quasi sicuramente il prossimo anno sarà in Seconda perché ha vinto anche la coppa di Terza battendo in finale la Novese.

Matteo Pierotti