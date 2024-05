Seconda edizione di Olympius Cup: si parte il 20 maggio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Presenti oggi l'assessore allo sport ed alle pari opportunità Grazia Baracchi, il vicepresidente del Centro Universitario Sportivo Leonardo Reale e il presidente del Sindacato Italiano Locali da Ballo Paolo Buzzega.'È bello vedere intere delegazioni di scuole, composte da rappresentanti, giocatori, tifosi e tifose, unirsi in un grande senso di appartenenza nei confronti dei loro istituti mediante quei valori che solamente lo sport è capace di sancire.

Olympius è questo: una realtà associativa degli studenti e per gli studenti, e quest'anno il livello di leale competitività sarà molto elevato' - ha detto Riccardo Dotti, organizzatore di Olympius Cup e delegato ufficiale del Cus.More per l'organizzazione di eventi sportivi di calcio a 7 -. Le squadre sono pronte, la voglia di partecipare e di vincere è tanta, possiamo solo fare in bocca al lupo a tutti i 12 istituti'.



'La seconda edizione di Olympius Cup inizierà lunedì 20 maggio e si concluderà con la finalissima del 5 giugno, seguita il giorno dalla premiazione ufficiale della squadra vincitrice alla Green Music Arena.

Tutte le partite verranno disputate presso il Campo Guidi della Polisportiva Gino Nasi. Parteciperanno al torneo 12 squadre rappresentative di 12 istituti superiori di Modena e Provincia - ha spiegato Luca Violi, organizzatore di Olympius -. La peculiarità di Olympius è indubbiamente quella di rendere un vero e proprio spettacolo ogni momento della serata. Dj set, musica pre e post partita, interviste ai giocatori e allenatori, stand gastronomici, bancarelle e la telecronaca dei nostri telecronisti coadiuvata in cabina di commento da vari ospiti speciali. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta su Twitch e canali social e riprese da varie angolature del campo, oltre che dal drone. Siamo riusciti a coinvolgere nella manifestazione figure importanti del mondo dello sport come Marco Nosotti, Tommaso Turci, Alessandro Iori e Luca Bendoni. Siamo soddisfatti, contenti per quello che abbiamo messo in piedi tramite il Cus, gli sponsor e tutti i rappresentanti'.