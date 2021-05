Sei gol per un pareggio: Virtus Verona-Modena 3-3

Modena beffato a Verona. Avanti per un gol fino all'ultimo si è fatto raggiungere nel quarto minuto di recupero. Amaro in bozza al termine di una gara aperta col vantaggio gialloblù all'11 con Scappini. AL 23′ fallo di Cazzola su Corradi e calcio di rigore per il Modena: sul dischetto va Pierini che non sbaglia. Altro rigore al 38′: fallo di Zaro su De Marchi e Arma dal dischetto non sbaglia tirando forte e centrale. Nella ripresa al 14′ pareggia la Virtus Verona: cross di Danti e Arma di testa mette dentro, con la palla che entra alle spalle di Narciso, che non riesce a evitare il 2-2. Al 19′ il Modena torna avanti con Monachello: conclusione dalla distanza di Monachello e palla in fondo al sacco. Sembra finita, anche perché Narciso para un rigore a Danti. Invece al 94′ ecco Danti: fantastica punizione che supera Narciso per il definitivo 3-3 che significa playoff per la Virtus VeronaVIRTUS VERONA-MODENA 3-3Reti: 11′ Scappini, 24′ rig. Pierini, 38′ rig. Arma, 59′ Arma, 64′ Monachello, 94′ DantiVirtus Verona (4-3-1-2): Sibi; Daffara (84′ Pinto), Pellacani, Visentin, Amadio; Lonardi, Cazzola (68′ Delcarro), Danieli (68′ De Rigo); Danti; Arma (84′ Bridi), De Marchi (73′ Pittarello). A disposizione: Giacomel, Chiesa, Pinto, Mazzolo, Pesso, Delcarro, Pittarello, De Rigo, Paloka, Carlevaris, Marcandella, Bridi; All. FrescoModena (4-3-1-2): Narciso; Mattioli, De Santis, Zaro (84′ Ingegneri), Varutti; Corradi (84′ Mignanelli), Gerli, Bearzotti; Sodinha (60′ Luppi), Scappini (66′ Spagnoli), Pierini (46′ Monachello). A disposizione: Gagno, Chiossi, Gobbi, Ingegneri, Pergreffi, Mignanelli, Muroni, Castiglia, Guerra, Luppi, Spagnoli, Monachello. All. MignaniArbitro: Sig. Di Marco di CiampinoAmmoniti: Cazzola, Corradi, Zaro