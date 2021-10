Serie A: ancora festa al mapei, 3-1 al Venezia

Nella nona giornata di Serie A giocata al Mapei Stadium il Sassuolo batte il Venezia. Okereke sblocca il risultato nel primo tempo con un gran gol all'incrocio, pareggio immediato di Berardi che ha anche due occasioni per la doppietta, ma Romero chiude alla grande. Nella ripresa l'autorete di Henry e il primo gol in A di Frattesi regalano la vittoria al Sassuolo

