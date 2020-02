Serie A, nessun rinvio nel prossimo weekend: porte chiuse in Emilia Romagna

L’Italia e il mondo intero sono in ansia: sul fronte salute, per via del Coronavirus, sono molte le attività che rischiano di fermarsi. Le incalzanti notizie relative alla veloce diffusione anche nella Penisola hanno ovviamente messo in allarme le istituzioni, che hanno deciso di optare per una serie di interventi più o meno drastici.

Nemmeno il mondo del calcio è uscito indenne da queste misure, considerando poi che il primo caso di contagio ufficiale ha colpito proprio un atleta. Nello specifico, le istituzioni hanno deciso la scorsa settimana di rinviare ben 4 match della massima serie: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma. E adesso, cosa accadrà?

Serie A, il Parma giocherà anche a porte chiuse?

È stata una settimana intensa, che ha visto diverse autorità esporsi a favore dell’una o dell’altra opzione: fermare il “giocattolo” del calcio rinviando le partite, o farle svolgere semplicemente a porte chiuse. Alla fine ha prevalso la seconda ipotesi, con la Serie A che ha incassato il Sì del governo. Le zone più a rischio saranno in qualche modo maggiormente attenzionate. Dalla Lombardia al Piemonte, passando per il Veneto e l’Emilia Romagna: nelle 6 regioni coinvolte si giocherà senza tifosi.

I tifosi del Parma dunque dovranno dunque seguire la partita in televisione: dopo il rinvio della partita di Torino, la squadra di D'Aversa non potrà contare sul supporto del pubblico di casa, e questo discorso varrà per tutte le tifoserie coinvolte. Un vero peccato, considerando che il famoso "13esimo uomo in campo" avrebbe potuto spingere ancor di più le ambizioni di vittoria dei ducali, contro l'ultima in classifica. Pur senza il proprio pubblico, i ducali potrebbero provare a dare una sterzata importante alla classifica.

Partite rinviate, e ora al Fantacalcio?

Gli appassionati sportivi che seguono il calcio a Parma o in tutta l’Emilia si saranno anche interrogati su quali siano le linee da tenere in uno dei giochi più popolari d’Italia, parallelo al calcio giocato. Chi gioca al fantacalcio si chiede cosa accadrà con le partite rinviate, anche se ovviamente si tratta dell’ultima delle preoccupazioni, in un momento di questo tipo. Ad ogni modo è lecito farsi questa domanda, e la risposta non è poi così complicata, perché non è la prima volta che si assiste al rinvio di diverse partite in una sola giornata.

Siccome i rinvii sono avvenuti a giornata in corso, la Gazzetta dello Sport consiglia di assegnare il 6 politico a tutti i giocatori coinvolti dai match rinviati. La giornata non è stata annullata, per un motivo specifico: non è stata raggiunta la quota del 50% delle partite sospese, visto che ne mancava una all’appello, per arrivare a questa decisione. Bisogna però considerare che tantissimi giocatori aderiscono a leghe private di fantacalcio, e in quel caso ognuno è libero di muoversi come crede, visto che i regolamenti sono interni. Ad ogni modo, il suggerimento è di proporre una soluzione e di votare a maggioranza.