Serie B, ecco quando si terranno i recuperi

La Lega ha dunque disposto che i recuperi delle gare valide per la 1a, 2a e 3a giornata del Campionato Serie BKT 2023/2024, siano programmati come segue:Martedì 24 ottobre 2023 (1a giornata)- BRESCIA - MODENA ore 18.30- PISA – LECCO ore 18.30Mercoledì 8 novembre 2023 (2a giornata)- LECCO - SPEZIA ore 18.30- PALERMO – BRESCIA ore 18.30Martedì 28 novembre 2023 (3a giornata)- COMO – LECCO ore 18.30- SUDTIROL - BRESCIA ore 18.30Il Modena dunque recupererà la propria prima gara di campionato il 24 ottobre, ma per avere la classifica definitiva occorrerà attendere fino al 28 novembre, data in cui saranno disputate le ultime gare mancanti e relative ai recuperi della terza giornata di campionato; solo allora tutte le squadre avranno disputato lo stesso numero di gare e la classifica assumerà il suo volto definitivo.Ancora una volta, stupisce la velocità degli apparati burocratici legati al mondo del calcio.Il provvedimento definitivo è arrivato lo scorso 29 agosto, quando la Lega era già a conoscenza della necessità di riprogrammare il calendario delle gare di Brescia e Lecco; ciò nonostante, il comunicato relativo ai recuperi arriva a circa un mese di distanza; serviranno altri due mesi, fino al 28 novembre per completare i recuperi, mentre il campionato sarà già giunto alla sua 14esima giornata; serviranno dunque 14 giornate prima di avere la classifica definitiva e dunque potere finalmente valutare i reali valori in campo senza che vi sia, per tutte le squadre, l’alibi dei recuperi.