Serie B, il campionato inizia il 13 agosto

Sono state ufficializzate le date della Serie BKT 2022/2023. L’inizio Campionato (prima giornata) è previsto sabato 13 agosto, con la gara inaugurale che si potrà disputare, in anticipo, venerdì 12 agosto 2022.Due i turni infrasettimanali, giovedì 8 dicembre e martedì 28 febbraio. Le soste per gli impegni nazionali saranno le seguenti: sabato-domenica 24 e 25 settembre; sabato e domenica 19-20 novembre e sabato e domenica 25-26 marzo.Fine campionato (ultima giornata) venerdì 19 maggio, mentre la sosta invernale è programmata dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023. Fine Campionato (ultima giornata), Venerdì 19.05.2023

