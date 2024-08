Serie B, si parte: oggi il Modena di scena a Bolzano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da oggi si fa, finalmente, sul serio; dopo le amichevoli e la Coppa Italia, gialli in campo per il calcio di inizio del torneo di serie B; Modena di scena questa sera allo stadio Druso di Bolzano, contro l’ostico SudTirol degli ex Bisoli e Zaro.Il vernissage di Bolzano sarà un importante banco di prova per il nuovo Modena di Bisoli, anche perché adesso le partite cominciano a contare per davvero, e la curiosità e le attese intorno alla squadra a cui il mister ha lavorato nel precampionato cominciano a salire; i tifosi gialloblù sono in fermento dopo la ottima campagna acquisti condotta dal DS Catellani, e, come già nel precampionato, sono ansiosi, e curiosi di vedere all’opera i nuovi beniamini del calcio canarino, sperando che le attese, e le speranze, vengano premiate dal campo.



Il calcio di agosto è spesso foriero di illusioni, e l’arrivo delle gare da tre punti rappresenta il momento in cui confermare le attese; il Modena del precampionato ha già fatto vedere di possedere una sua precisa identità e un suo chiaro e definito atteggiamento: da oggi i gialli dovranno essere bravi a trasferire nel clima del campionato quanto di buono hanno fatto vedere, con la consapevolezza che ci sarà comunque spazio e tempo per migliorare. Ma si sa, chi ben comincia è a metà dell’opera…

Il Modena ha giocato a Bolzano solo 6 volte contro il Sud Tirol; 5 volte in campionato e 1 volta per la supercoppa di serie C, era il 14 maggio 2022; dei 6 incroci, oltre alla supercoppa, 3 sono in serie C e solo due in serie B.



Nei 3 precedenti di campionato di serie C, il Modena al Druso ha sempre perso; mentre nei due precedenti di serie B sono arrivate una vittoria (2 a 0) e un pareggio (0-0), in occasione dell’ultima gara a Bolzano, giocata ormai quasi un anno fa lo scorso 26 settembre.



Bisoli (che con 324 presenze in serie B è l’allenatore con il maggior numero di panchine del campionato cadetto oggi al via) ha sperimentato e allenato un Modena camaleontico, che sia capace di cambiare modulo e atteggiamento durante la gara, pur mantenendo la propria identità caratteriale e il proprio spirito, che dovranno essere i due tratti distintivi che dovranno accompagnare i gialli nel corso di questo campionato.

Per la partita di questa sera, probabile che il mister decida di cominciare a tre dietro e poi se del caso variare a gara in corso, sulla falsariga di quanto visto con Cagliari e Napoli e nelle gare di Fanano; qualora si vada verso questa ipotesi, nell’undici di partenza dovrebbe essere così composto: davanti a Gagno, pronti Caldara, Zaro e Cauz; a centrocampo, probabili Bohzanaj (sul quale il mister ha lavorato tanto come quinto a destra in ritiro spendendo anche parole di elogio), Magnino, Santoro, e uno tra Cotali e Idrissi, con Palumbo e Battistella a sostegno di Gliozzi; solo panchina per Pedro Mendes, e per gli altri nuovi, che se del caso troveranno spazio nel corso della gara.

Calcio di inizio allo stadio Druso di Bolzano alle 20.30, davanti alla solita nutrita rappresentanza degli instancabili ed encomiabili tifosi gialloblù che saliranno a Bolzano per seguire la squadra e tifare il canarino.

Corrado Roscelli