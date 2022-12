Serie B: ufficializzato il calendario delle prime sei del ritorno, il Modena parte col Frosinone

La Lega di Serie B ha ufficializzato gli orari delle prime sei giornate del girone di ritorno. Nel dettaglio il calendario dei canarini: 3 trasferte e 3 gare al Braglia con un anticipo serale al venerdì.



1a ritorno: Frosinone-Modena, sabato 14 gennaio 2023, ore 16.15;



2a ritorno: Modena-Cosenza, sabato 21 gennaio 2023, ore 14;



3a ritorno: Ternana-Modena, sabato 28 gennaio 2023, ore 14;



4a ritorno: Modena-Cagliari, venerdì 3 febbraio 2023, ore 20.30;



5a ritorno: Brescia -Modena, sabato 11 febbraio 2023, ore 14;



6a ritorno: Modena-Genoa, domenica 19 febbraio 2023, 16.15.



Per Modena - Venezia (8 dicembre stadio Braglia), ieri sera erano oltre 2000 i biglietti venduti di cui 253 ospiti. I biglietti sono acquistabili sul sito web modenacalcio.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket fino all’inizio della partita (curva ospiti fino alle 19:00 di mercoledì 7/12).

Il giorno della gara, giovedì 8/12, la biglietteria sarà aperta dalle 12:30 alle 15:30

