Serie C: il Carpi, già salvo, chiude con una sconfitta

Ko casalingo, ininfluente ai fini della classifica vista la salvezza già raggiunta, il campionato del Carpi. Al 53’, l’episodio che sblocca l’incontro: su un traversone dalla sinistra, il portiere del Carpi Theiner sbaglia l’uscita respingendo il pallone sui piedi di Clemenza. L’attaccante del Sestri Levante controlla e insacca la rete del vantaggio.

Nei minuti successivi, la formazione ligure sfiora il raddoppio: Podda impegna il portiere del Carpi con un tiro insidioso, mentre Parravicini, sugli sviluppi di un cross, manda il pallone sopra la traversa con un colpo di testa. All’80’, Valentini fissa il risultato sul 2-0.



AC Carpi vs Sestri Levante 0-2 (0-0)Reti: 52′ Clemenza (S), 79′ Valentini (S).AC Carpi (4-3-1-2): Theiner (dall’80’ Lorenzi); Tcheuna (dal 70′ Cecotti), Rossini, Calanca, Visani (dal 60′ Rigo); Campagna, Mandelli, Figoli (dal 60′ Stanzani); Puletto; Cortesi (dall’80’ Fossati), Sall. A disposizione: Sorzi, Panelli, Verza, Contiliano, Amayah, Saporetti, Gerbi. All. SerpiniSestri Levante (3-5-2): Fusco; Primasso, Valentini, Montebugnoli; Podda, Rosetti, Clemenza (dal 77′ Brunet), Nunziatini, Furno (dall’84’ Giorno); Piu, Durmush (dal 46′ Parravicini). A disposizione: Guadagno, Sias, Pane, Nenci, Oneto, Raggio Garibaldi, Fedele, Goglino, Pavanello, Di Giorgio. All. RuvoArbitro: Sig. Mastrodomenico sez. Matera / Assistenti: Russo – Schirinzi / 4° Ufficiale Sig. Aldi (Lanciano)Ammoniti: Figoli (C), Visani (C), Sall (C), Rossini (C), Montebugnoli (S), Lorenzi (C)Espulsi: nessuno.Recupero: 0’ p.t.; 3’ s.t.